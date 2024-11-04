Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали

Мария Николишин
4 ноября 2024, 18:47
254
Артиллерия по своей специфике должна охраняться пехотой.
Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали
Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Ключевые тезисы из заявления полковника:

  • Военные до конца не знали об операции на Курщине
  • Во время наступления артиллерия передвигались впереди штурмовых групп
  • Артиллеристы в районах огневых позиций брали в плен противника

Офицер управления ракетных войск и артиллерии Командования ДШВ ВСУ, полковник Владимир Любавин рассказал об операции ВСУ в Курской области РФ.

"Эта ситуация была совершенно секретная, и нас до самого конца держали в неизвестности. Мы этого не знали. Карты плюс-минус открыли где-то в начале августа. Мы понимали, что что-то должно быть. Предполагали, что это будет, возможно, (передислокация на город, - ред.) Волчанск, как вариант... Но то, что это будет направление "Сумы-Курск" - этого не было понятно", - сказал он в интервью "Новинарне".

видео дня

Он рассказал, что когда артиллерия должна передвигаться в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений, - это очень большая опасность.

"В случае Курской операции я тоже понимал, что это очень сложно, потому что это должен был быть рейд по территории противника, и там вообще не понятно, какие он мог засады устроить и как он мог действовать. Нормальный человек имеет страх, поэтому я так же боялся за своих подчиненных: как они себя поведут, как будут выполнять задачи", - заявил Любавин.

По его словам, во время наступления на Курщине артиллерия была настолько бесстрашна, что некоторые её подразделения даже передвигались впереди штурмовых групп.

"То есть штурмовая группа еще не прошла, а артиллерия уже проехала их, развернулась и уже готова их поддерживать. Очень много случаев было именно во время Курской операции, когда артиллеристы в районах огневых позиций брали в плен противника", - добавил полковник.

Любавин отметил, что такого случаться не должно по определению, ведь артиллерия по своей специфике должна охраняться пехотой, чтобы иметь возможность без проблем выполнять задачи.

"Ребята - молодцы, ребята - специалисты. Даже расчет радиолокационной станции брал россиян в плен! Я не придумываю, все это отражено в журналах боевых действий", - подчеркнул он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области?

Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России.

Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров.

Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру.

Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ с начала операции в Курской области РФ нанесли российским войскам потери на уровне 15 батальонов (около 8 тыс. солдат).

Аналитики Института изучения войны сообщали, что ВСУ имеют успех в Курской области. Защитники Украины получили маленькую победу в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор Россия может привлечь северокорейских военных для того, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области. Для вытеснения защитников Украины с Курщины, россиянам нужна группировка численностью 80-120 тысяч человек. На данный момент РФ собрала около 55 тысяч человек.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война России и Украины Бои в Курской области Операция в Курской области
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

19:32Украина
Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

19:25Синоптик
Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

19:09Мир
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

В Украину ворвалась почти 6-балльная буря: как долго будет "трусить" страну

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Чем отличаются 2 трактора: лишь единицы найдут ответ за 11 секунд

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Когда в Украине потеплеет: синоптик назвала точную дату

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

Бывшая девушка Бруклина Бекхэма совершила каминг-аут

Последние новости

19:55

Онлайн-отсрочка в "Резерв+": в Минобороны сообщили об изменениях

19:32

"Мы приняли решение": Шольц сделал новое заявление о членстве Украины в НАТО

19:25

Влупит 5-градусный мороз и засыплет снегом: регионы, где будет худшая погода

19:10

Путин играет на равновесие и расколмнение

19:09

Позиция Германии четкая: Украина должна вступить в НАТО - Бербок

Россия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - КоваленкоРоссия будет стремиться захватить Великую Новоселку, чтобы пойти в наступление на Днепропетровщину - Коваленко
19:05

Это опасность: почему в Украине массово исчезают воробьи - объяснение орнитолога

18:56

Какое вознаграждение РФ готовит солдатам КНДР за участие в войне: в СМИ раскрыли детали

18:56

"Стал полем для разочарований": Пятов назвал виновного в его разводе с женой

18:53

Миф или печальная реальность: почему нельзя пить чай с медом - настоящая причинаВидео

Реклама
18:47

Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали

18:39

Будете обречены на одиночество: что нельзя делать 5 ноября - приметы

18:34

Харрис VS Трамп: чем завершится битва за Белый дом и чего ждать Украине

18:31

Почему собаки любят спать на спине: неожиданное объяснение ветеринара

17:57

Запад присоединился: за выводом из строя российских НПЗ стоят не только ВСУ - СМИ

17:55

Российский Су-57 впервые прибыл в Китай: что задумал Кремль - Defense Express

17:34

Победы Путину не видать: в ОП озвучили прогноз на фоне выборов в США

17:34

Остановка войны по китайскому плану мира: у Зеленского сделали важное заявление

17:20

ТОП-3 самых терпеливых знаков зодиака: кто точно умеет дождаться своего счастья

17:07

Как почистить гранат всего за 6 движений: невероятные лайфхаки из Сети

17:03

Нужны не слова, а действия: может ли Запад повлиять на Китай, Иран и КНДР - ШамшурВидео

Реклама
16:53

Цифры расскажут все: как дата рождения влияет на судьбу человека

16:45

Украина разрабатывает новые решения для борьбы с КАБами: детали от Зеленского

16:39

Будут свежие очень долго: эксперт назвал самый лучший способ, как хранить бананы

16:36

Враг перебрасывает живую силу: где оккупанты готовят наступление - Силы обороны

16:34

Статус марионетки и "беззубая армия": детали соглашения, которое предлагала РФ

16:34

После рассказа про развод: звезда "Крепостной" во второй раз беременна

16:32

Расходная химчистка не понадобится: как почистить диван в домашних условиях

16:21

Шеф-редактор канала Порошенко с поддельным диагнозом пытался бежать в Польшу - СМИ

16:19

Ободрит Путина и разожжет войну: в ЕС боятся победы Трампа - Politico

15:54

"Важно, чтобы энергосистему не атаковали": Ермак о вопросе переговоров Украины с РФ

15:41

Украинцам пересчитали жилищные субсидии: как узнать размер помощи

15:41

Чем отличается поваренная соль от каменной: какая самая полезная соль для блюдВидео

15:34

Дома будет пахнуть, как в люксовых отелях: как создать роскошную атмосферу

15:26

Настоящее блаженство: где лучше всего гладить кота, а к чем лучше не прикасаться

15:19

"Логистически выгодный город": где враг сконцентрировал основные усилия - офицер

15:12

"Пока мы спали": Лайма Вайкуле попала под соснопад

14:38

Рождественник забуяет обильным цветом: эксперты объяснили, как подобрать уход

14:35

Кто на картинке левша: нужно разгадать загадку за 7 секунд

14:34

Как на украинском сказать "лонгрід": не все знают правильный ответВидео

14:26

"ВСУ будут уничтожать военных КНДР": Сырский сделал важное заявление

Реклама
14:18

В ДТП погиб депутат Киевсовета Сергей Мамоян: авто слетело в кювет и загорелось

14:17

Целая область под угрозой: стала известна цель наступления РФ в 2025 году

14:15

ВСУ становятся заложниками возможных подковерных политических договоренностеймнение

13:59

РФ бросает на штурм все, что есть: в ВСУ рассказали об агрессивных атаках россиян

13:55

Откроет путь к Днепропетровщине: военный эксперт назвал ключевую цель РФ

13:46

Попытается захватить 4 больших города: Коваленко назвал цели РФ до конца 2024 года

13:15

"Есть сдвиги": Зеленский провел важное совещание по ситуации на фронте

13:14

"Мне жизнь портит": путинист Сергей Лазарев налетел на Леру Кудрявцеву

13:03

"Не звучит как 500 тысяч": нардеп сказала, мобилизуют ли полмиллиона украинцев

12:52

Днепропетровщина под прицелом врага: эксперт поделился тревожным прогнозом

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоГоловоломкиУкраинский язык с АвраменкоТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять