Как ВСУ брали в плен россиян на Курщине: полковник рассказал интересные детали

Артиллерия по своей специфике должна охраняться пехотой.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

Ключевые тезисы из заявления полковника:

Военные до конца не знали об операции на Курщине

Во время наступления артиллерия передвигались впереди штурмовых групп

Артиллеристы в районах огневых позиций брали в плен противника

Офицер управления ракетных войск и артиллерии Командования ДШВ ВСУ, полковник Владимир Любавин рассказал об операции ВСУ в Курской области РФ.

"Эта ситуация была совершенно секретная, и нас до самого конца держали в неизвестности. Мы этого не знали. Карты плюс-минус открыли где-то в начале августа. Мы понимали, что что-то должно быть. Предполагали, что это будет, возможно, (передислокация на город, - ред.) Волчанск, как вариант... Но то, что это будет направление "Сумы-Курск" - этого не было понятно", - сказал он в интервью "Новинарне". видео дня

Он рассказал, что когда артиллерия должна передвигаться в боевых порядках десантно-штурмовых подразделений, - это очень большая опасность.

"В случае Курской операции я тоже понимал, что это очень сложно, потому что это должен был быть рейд по территории противника, и там вообще не понятно, какие он мог засады устроить и как он мог действовать. Нормальный человек имеет страх, поэтому я так же боялся за своих подчиненных: как они себя поведут, как будут выполнять задачи", - заявил Любавин.

По его словам, во время наступления на Курщине артиллерия была настолько бесстрашна, что некоторые её подразделения даже передвигались впереди штурмовых групп.

"То есть штурмовая группа еще не прошла, а артиллерия уже проехала их, развернулась и уже готова их поддерживать. Очень много случаев было именно во время Курской операции, когда артиллеристы в районах огневых позиций брали в плен противника", - добавил полковник.

Любавин отметил, что такого случаться не должно по определению, ведь артиллерия по своей специфике должна охраняться пехотой, чтобы иметь возможность без проблем выполнять задачи.

"Ребята - молодцы, ребята - специалисты. Даже расчет радиолокационной станции брал россиян в плен! Я не придумываю, все это отражено в журналах боевых действий", - подчеркнул он.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, подразделения десантно-штурмовых войск ВСУ с начала операции в Курской области РФ нанесли российским войскам потери на уровне 15 батальонов (около 8 тыс. солдат).

Аналитики Института изучения войны сообщали, что ВСУ имеют успех в Курской области. Защитники Украины получили маленькую победу в западной части Новоивановки, что к юго-востоку от Коренево.

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что страна-агрессор Россия может привлечь северокорейских военных для того, чтобы вытеснить украинских военных из Курской области. Для вытеснения защитников Украины с Курщины, россиянам нужна группировка численностью 80-120 тысяч человек. На данный момент РФ собрала около 55 тысяч человек.

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