Как записать ребенка в школу: простая инструкция с ответами для родителей

Родителям следует знать, как записать ребенка в школу не по прописке.
Как записать ребенка в школу, и какие нужны для этого документы – это вопросы, которые из года в год становятся головной болью для многих родителей. Многие не знают, как записываться в школу в первый класс и сталкиваются с проблемой, когда нужно записать ребенка в школу через госууслуги. Ситуация остается сложной только на первый взгляд – достаточно внимательно ознакомиться со всеми требованиями, изучить инструкцию и приступить к действиям.
Главред расскажет, как записаться в первый класс в 2021 году.
Когда записывать ребенка в школу на 2021 2022 год
Для начала родителям следует выбрать школу, в которой будет учиться их чадо. Каждый ребенок может учиться в заведении, расположенном ближе к его дому. Однако образование можно получить в любой школе по желанию – записать ребенка в школу можно не по прописке.
Родители подают документы руководителям школ до 31 мая. Зачисление происходит с 31 мая по 1 июня включительно. В первую очередь поступают дети, которые проживают на территории, к которой относится школа, выпускники дошкольных подразделений заведения, родные братья и сестры учеников и дети сотрудников образовательного учреждения.
Если у детей есть право на первоочередное зачисление, а их родители не успели подать документы до 31 мая, то у них есть право на использование дополнительных сроков на подачу документов на свободные места до 15 июня или до начала учебного года.
Какие документы в 1 класс 2021
Родители должны заранее написать заявление и приложить пакет документов для их последующей подачи в школу:
- Паспорт или другой документ удостоверения личности заявителя
- Копию или оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, который удостоверяет личность
- Оригинал справки пор форме №086-1/о
- Документ, где указано место жительства ребенка или родителей
Документы о месте фактического проживания ребенка:
- Паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца)
- Справка о регистрации с места проживания ребенка или одного из его родителей
- Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица
- Права собственности на жилье, где проживает ребенок
- Договор, подтверждающий право на пользование жильем
- Справка о прохождении воинской службы
- Акт обследования жилищных условий
- Другие официальные документы, в которых указано место проживания ребенка.
Электронная запись в школу Украина
Записать ребенка в школу можно и через госуслуги. Для этого нужно пройти несколько этапов на портале Электронное регистрации в учреждения общего среднего образования. Что для этого нужно:
- Регистрация в системе по следующей ссылке
- Выбор школы среди представленных на сайте
- Создание заявки и отправление ее. Для этого нужно предоставить данные из свидетельства о рождении ребенка (ознакомьтесь с подробной инструкцией)
- Далее следует связаться по телефону или электронной почте со школой, которую вы выбрали, чтобы узнать, можно ли в дистанционном формате подать заявление.