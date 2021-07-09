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Как записать ребенка в школу: простая инструкция с ответами для родителей

9 июля 2021, 02:51

Родителям следует знать, как записать ребенка в школу не по прописке.

Школа
Подавать документы на свободные места в школах можно до 15 июня или до начала учебного года / УНИАН

Как записать ребенка в школу, и какие нужны для этого документы – это вопросы, которые из года в год становятся головной болью для многих родителей. Многие не знают, как записываться в школу в первый класс и сталкиваются с проблемой, когда нужно записать ребенка в школу через госууслуги. Ситуация остается сложной только на первый взгляд – достаточно внимательно ознакомиться со всеми требованиями, изучить инструкцию и приступить к действиям.

Главред расскажет, как записаться в первый класс в 2021 году.

Когда записывать ребенка в школу на 2021 2022 год

Для начала родителям следует выбрать школу, в которой будет учиться их чадо. Каждый ребенок может учиться в заведении, расположенном ближе к его дому. Однако образование можно получить в любой школе по желанию – записать ребенка в школу можно не по прописке.

Родители подают документы руководителям школ до 31 мая. Зачисление происходит с 31 мая по 1 июня включительно. В первую очередь поступают дети, которые проживают на территории, к которой относится школа, выпускники дошкольных подразделений заведения, родные братья и сестры учеников и дети сотрудников образовательного учреждения.

Если у детей есть право на первоочередное зачисление, а их родители не успели подать документы до 31 мая, то у них есть право на использование дополнительных сроков на подачу документов на свободные места до 15 июня или до начала учебного года.

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Какие документы в 1 класс 2021

Родители должны заранее написать заявление и приложить пакет документов для их последующей подачи в школу:

  • Паспорт или другой документ удостоверения личности заявителя
  • Копию или оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, который удостоверяет личность
  • Оригинал справки пор форме №086-1/о
  • Документ, где указано место жительства ребенка или родителей

Документы о месте фактического проживания ребенка:

  • Паспорт (вид на жительство, удостоверение беженца)
  • Справка о регистрации с места проживания ребенка или одного из его родителей
  • Справка о постановке на учет внутренне перемещенного лица
  • Права собственности на жилье, где проживает ребенок
  • Договор, подтверждающий право на пользование жильем
  • Справка о прохождении воинской службы
  • Акт обследования жилищных условий
  • Другие официальные документы, в которых указано место проживания ребенка.

Электронная запись в школу Украина

Записать ребенка в школу можно и через госуслуги. Для этого нужно пройти несколько этапов на портале Электронное регистрации в учреждения общего среднего образования. Что для этого нужно:

  • Регистрация в системе по следующей ссылке
  • Выбор школы среди представленных на сайте
  • Создание заявки и отправление ее. Для этого нужно предоставить данные из свидетельства о рождении ребенка (ознакомьтесь с подробной инструкцией)
  • Далее следует связаться по телефону или электронной почте со школой, которую вы выбрали, чтобы узнать, можно ли в дистанционном формате подать заявление.
школы первый класс новости Украины
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