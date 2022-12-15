'Как зомби лезут, не считают погибших': оккупанты пытаются растянуть фронт – Ермак

Глава ОП перечислил основные направления наиболее активных боевых действий.

Андрей Ермак рассказал о вражеских атаках на фронте / president.gov.ua, 93-я ОМБр Холодный Яр

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал о ситуации, сложившейся на фронте.

Российские войска пытаются растянуть фронт, чтобы избежать катастрофы зимой, написал он в своем Telegram-канале.

При этом глава ОП перечислил основные направления наиболее активных боевых действий.

"Враг обстреливает Херсон, пытается изображать активность на севере, как зомби лезет на наши позиции в Бахмуте, оказывает давление на юге Донецкой области. Россияне не считают погибших. Они понимают, что если не растянуть фронт сейчас, эта зима станет для них катастрофой. Вся их стратегия ясна. Будет тяжело, но мы продолжим движение к цели – выход на границы 1991 года. Иначе не будет", — подчеркнул Ермак.

Напомним, Ермак заявил о том, что война России против Украины продолжается. Украинское государство будет готово к проведению кампании по возвращению оккупированного Россией Крыма.

Он рассказал о том, что Украина будет готова провести военную кампанию по возвращению оккупированного Крыма под политический контроль Киева.

Однако точных сроков проведения операции чиновник не озвучил.

Ранее Ермак заявил, что война России против Украины вряд ли закончится весной следующего года.

По словам главы ОП, он не готов назвать точный день и время, когда Украина одержит победу над страной-агрессором Россией.

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