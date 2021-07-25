Какие страны ЕС уже пускают украинцев: полный список и правила въезда

Куда украинцы могут летать в ЕС / УНИАН

Франция, Швеция пополнили перечень европейских стран, которые открыли границы для украинцев. Для путешествия во Францию нужно свидетельство о вакцинации, в Швецию – отрицательный тест на COVID-19.

Об открытии своих границ для граждан Украины сообщило посольство Франции и посольство Швеции в нашей стране.

Итак, пока украинцы даже без вакцинации от COVID-19 могут свободно отправиться в такие страны Европы:

Бельгия;

Германия;

Дания;

Латвия;

Эстония;

Нидерланды;

Франция.

"Нет ограничений для въезда, если гражданин Украины вакцинирован одной из вакцин, признанных Европейским агентством лекарственных средств (EMA) и разрешенных для использования на территории Франции", - говорится в сообщении.

С 26 июля 2021 года Швеция откроет границы для украинских туристов только при наличии отрицательного теста на COVID-19, который был проведен за 48 часов до приезда в эту страну. Украинские сертификаты о вакцинации Стокгольм пока не признает.

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Нидерланды с 22 июля открыли границы для украинцев, следуя рекомендациям Совета ЕС о снятии ограничений.

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При этом Нидерланды даже не требуют ПЦР-тест, обязательной осталась только анкета о состоянии здоровья.

Для путешествий в другие страны перед вылетом пассажиры должны пройти тест на коронавирус. Срок действия ПЦР-теста – 72 часа, теста на антиген – 48 часов. Важно не путать тест на антиген коронавируса и тест на антитела. Тест на антиген – это мазок из носоглотки как и в случае с ПЦР.

Все медицинские документы должны быть переведены на английский язык. От тестов освобождены те, кто прошел полный курс вакцинации от коронавируса и имеет документальное подтверждение об этом, а также дети до 12 лет. Некоторые страны требуют проведения второго теста по прибытии.

Открылась для украинцев и Словакия, но только при условии полного курса вакцинации. Без прививок прибывающие в страну украинцы обязаны пройти карантин.

Кроме того, с 27 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Испанию. Это возможно в соответствии с решением Совета Европы. На въезде в страну потребуется свидетельство о полной вакцинации или свежий отрицательный тест.

С 26 июля гражданам Украины будет разрешен въезд в Португалию. Что будут требовать на въезде в страну – тест или свидетельство о полной вакцинации – пока неизвестно.

Напомним, 15 июля Совет Европейского Союза внес Украину в список государств, в отношении которых странам ЕС рекомендовали снять ограничения на въезд, введенные из-за пандемии коронавируса.