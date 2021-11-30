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Калечил людей и разбивал авто: в Украине бушевал штормовой ветер

30 ноября 2021, 11:18
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Из-за сильного ветра, который обрушился на разные регионы Украины, обесточено 179 населенных пунктов.

ветер
В Украине бушевал штормовой ветер / фото: bessarabiainform.com

Из-за сильного ветра, который обрушился на разные регионы Украины, обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях.

"По состоянию на 7 ч. 30 ноября в результате усложнения погодных условий (порывы ветра) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточено 179 населенных пунктов в 8 областях (Черниговская – 49, Донецкая – 36, Киевская – 29, Полтавская – 24, Житомирская – 15, Сумская – 13, Волынская – 7 и Луганская – 6). К возобновлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям утром во вторник.

Харьковская область

В Харькове сильный ветер валил деревья и стволы по всему городу, говорится в эфире ТСН.

Данных о потерпевших нет. Но известно — по меньшей мере 5 автомобилей разбиты. В одном из спальных районов оборвало линии электропередачи. Еще ночью на место выезжали электрики и устраняли последствия непогоды.

Между тем в центре города от ветра не устоял светофор. Вместе со столбом, на котором крепился, его снесло на обочину. Но даже сломанный, он все равно пытался регулировать движение транспорта.

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Днепропетровская область

Усилившийся ветер валил деревья в разных районах Днепропетровской области. К ликвидации последствий непогоды привлекались специалисты Службы спасения "101".

/ dnipro.depo.ua

Сильный ветер валил ветки и деревья. К ликвидации последствий непогоды приходилось привлекать спасателей. Они убрали 12–метровые деревья с дорог у посёлка Солёное Днепровского района и в городе Вольногорск Каменского района, 9–метровое дерево с дороги у посёлка Хорошево Синельниковского района и 10–метровое дерево с грузовика в Кривом Роге.

/ ДСНС

Донецкая область

Ураганный ветер в Славянске Донецкой области повалил деревья на авто.

/ Facebook Д.Пархоменко

Сильный ветер порывами до 20 м/с вчера, 29 ноября, повалил деревья на машины в Славянске, рассказали очевидцы в Facebook.

/ Facebook Д.Пархоменко

Херсонская область

В Херсоне деревья падали из-за сильных порывов ветра. Об инциденте рассказали местные жители в Facebook.

Деревья падали и на людей, нанося тяжелые травмы, и на автомобили. Городские коммунальщики убирают аварийные деревья, но таких деревьев в городе еще немало, в том числе и в центральной части.

/ Facebook М.Батрак

Читайте такжеСрывал крыши, валил деревья на авто: в Киеве бушевал мощный штормовой ветер

Напомним, погода в Украине во вторник, 30 ноября, ухудшится. На сегодня в ряде областей объявлено штормовое предупреждение. Сильные порывы ветра ожидаются в одиннадцати регионах и в Киеве.

Как сообщает Укргидрометцентр, сегодня днем в западных и северных областях порывы ветра 15-20 м/с.

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