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Канал Наш нарвался на проверку из-за Азарова

12 февраля 2021, 15:17

Нацсовет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала Наш.

Наш решили проверить из-за высказываний Азарова
Телеканал Наш решили проверить из-за высказываний Николая Азарова / УНИАН

Телеканал Наш решили еще раз проверить из-за того, что он транслировал передачу Марафон, в которой принимал участие сбежавший из Украины в РФ бывший премьер-министр Николай Азаров и сделал высказывания, которые в нашей стране могут разжечь ненависть и насилие.

Канал внепланово проверят с 26 по 12 марта, говорится на сайте Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор отметил, что экс-чиновник озвучил ряд неправдивых утверждений, в частности, что в Украине идет гражданский конфликт.

"Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию…", – подчеркнули в Нацсовете.

Передачу Марафон, в которой участвовал Азаров, Наш в прямом эфире транслировал 15 декабря 2020 года. Повтор передачи шел 16 числа.

  • Напомним, 19 января Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания сообщил, что проверит канал Наш из-за высказываний бывшего нардепа Елены Бондаренко, которые она озвучила в эфире 15 числа.
  • Регулятор отметил, что высказывания Бондаренко имеют элементы пропаганды, разжигания национальной вражды и ненависти и скрытого призыва к агрессивным действиям.
  • В Украине в начале февраля ввели санкции против каналов, которые принадлежат нардепу от Оппозиционной платформы – За жизнь Тарасу Козаку – это 112 Украина, NewsOne и ZIK.
  • В Киеве 4 февраля активисты устроили акцию под каналом Наш. По их мнению, телеканал занимает пророссийскую позицию и тоже должен быть наказан ограничительными мерами.
Николай Азаров канал Наш
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