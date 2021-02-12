Канал Наш нарвался на проверку из-за Азарова

Телеканал Наш решили проверить из-за высказываний Николая Азарова / УНИАН

Телеканал Наш решили еще раз проверить из-за того, что он транслировал передачу Марафон, в которой принимал участие сбежавший из Украины в РФ бывший премьер-министр Николай Азаров и сделал высказывания, которые в нашей стране могут разжечь ненависть и насилие.

Канал внепланово проверят с 26 по 12 марта, говорится на сайте Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Регулятор отметил, что экс-чиновник озвучил ряд неправдивых утверждений, в частности, что в Украине идет гражданский конфликт.

"Ведущие телеканала во время прямой трансляции не реагировали на эти и подобные высказывания, тем самым проигнорировали право зрителей на полную и объективную информацию…", – подчеркнули в Нацсовете.

Передачу Марафон, в которой участвовал Азаров, Наш в прямом эфире транслировал 15 декабря 2020 года. Повтор передачи шел 16 числа.