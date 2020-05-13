Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы

Кличко рассказал, когда запустят общественный транспорт / УНИАН

Карантин в Киеве начали смягчать с 11 мая. Работу общественного транспорта в обычном режиме власти столицы планируют восстановить после 22 мая, заявил мэр города Виталий Кличко.

В городе будут восстанавливать работу общественного транспорта постепенно.

"Надо понимать, что общественный транспорт можно остановить за один день, но, чтобы восстановить, требуется некоторое время. То есть это делается постепенно", - заявил Кличко в ходе брифинга 13 мая.

По его словам, в столице Украины в первую очередь будут запускать электротранспорт - трамваи и троллейбусы.

"Чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантинНапомним, ранее Виталий Кличко призвал Кабмин разрешить работу метро с 25 мая 2020 года.

"Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, точнее, с 25 мая, 22-е - это пятница, а затем два выходных – разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал мэр Киева в ходе брифинга 13 мая.