УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы

13 мая 2020, 13:38

В столице Украины будут восстанавливать работу общественного транспорта постепенно.

коронавирус,транспорт
Кличко рассказал, когда запустят общественный транспорт / УНИАН

Карантин в Киеве начали смягчать с 11 мая. Работу общественного транспорта в обычном режиме власти столицы планируют восстановить после 22 мая, заявил мэр города Виталий Кличко.

В городе будут восстанавливать работу общественного транспорта постепенно.

"Надо понимать, что общественный транспорт можно остановить за один день, но, чтобы восстановить, требуется некоторое время. То есть это делается постепенно", - заявил Кличко в ходе брифинга 13 мая.

По его словам, в столице Украины в первую очередь будут запускать электротранспорт - трамваи и троллейбусы.

"Чтобы перейти на обычный режим работы, мы будем постоянно наращивать количество подвижного состава на маршрутах города и восстанавливать сеть маршрутов общественного транспорта. В первую очередь - электротранспорта: трамваев и троллейбусов", - подчеркнул мэр Киева.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантинНапомним, ранее Виталий Кличко призвал Кабмин разрешить работу метро с 25 мая 2020 года.

"Я обращаюсь к правительству: после 22 мая, точнее, с 25 мая, 22-е - это пятница, а затем два выходных – разрешить возобновить работу метро в столице. Конечно, будем учитывать ситуацию с распространением вируса и надеемся, что она не ухудшится", - сказал мэр Киева в ходе брифинга 13 мая.

общественный транспорт новости Киева карантин Виталий Кличко трамвай троллейбусы
Сейчас вы просматриваете новость «Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

14:10
Резонансный банковский закон: в НБУ назвали основные изменения
14:02
Вирусолог назвала настоящую причину закрытия метро
13:45
Перші Ластівки - "Плохой парень" рассказал о съемках интимной сцены
13:38
Кличко рассказал, когда в Киеве запустят трамваи и троллейбусы Видео
13:18
"Будем настаивать": Кличко хочет запустить метро с 25 мая Видео
13:16
Рада одобрила закон о банковской деятельности Видео
13:09
Вирусолог рассказала, каким должен быть карантин после 22 мая
12:58
Быстрый бизнес: после ослабления карантина в Киеве таксисты задрали цены
12:57
"Упс, грех не посмотреть": Даша с Холостяка обнажила ягодицы Фото
12:50
Гороскоп на завтра для всех знаков Зодиака: роковой конфликт и защита добра Видео
12:43
Витренко увольняют из Нафтогаза Видео
12:41
Как будет работать метро в Киеве после карантина: опубликованы правила
12:33
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 13 мая
12:14
Шмыгаль рассказал, когда в Украине реально отменят карантин Видео
12:07
Стоит ли ждать падения курса доллара: аналитик дал прогноз
12:01
Скукота - Dilemma сняли клип в холодильнике на вертикальное видео Видео
12:01
В ВОЗ признали бессилие перед COVID-19 и сделали неутешительный прогноз
11:58
Степанов рассказал, в какие даты стоит ждать ослабления карантина
11:46
ЕБРР спрогнозировал быстрый рост экономики Украины: названо важное условие
11:39
Кара Старбак Трэйс из Крейсера Галактика сыграет в Мандалорце-2 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять