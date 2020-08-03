Карантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в Тернополе

Пассажиры поезда устроили бунт из-за карантина / УНИАН

Пассажиры поезда сообщением Киев-Трускавец устроили скандал, потребовав сделать остановку в Тернополе, который отнесли в "красную" зону по эпидопасности.

Как сообщает издание Terminovo со ссылкой на мэра города Сергея Надала, всего ехало 85 тернопольчан.

"Только когда горожане подняли бунт, руководитель поезда таки согласился остановиться и высадить людей в Тернополе", - рассказал Надал.

Он также зачитал сообщение от жителей города, которые стали заложниками в поезде "Киев-Трускавец", отметив, что в мэрии получают "массу обращений" от людей.

"Именно сейчас находимся в поезде №49, на который Укрзализныця нам продала билеты вчера уже после внесения Тернополя в "красную зону". О том, что поезд не будет останавливаться в городе, узнали от проводницы. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове. Нас таких заложников - 15 только в вагоне. Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности выйти в родном городе", - озвучил мэр Тернополя послание пассажиров из Тернополя.

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Напомним, ранее представители ряда регионов Украины жестко раскритиковали введение адаптивного карантина в Украине:

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о том, что разделение Украины на "красную", "оранжевую", желтую" и "зеленую" зоны носит политическую окраску.

Мэр Тернополя Сергей Надал подчеркнул, что решение о причислении Тернополя к "красной зоне" карантинных ограничений является политическим.

Советник мэра Луцка Игорь Полищук заявил о том, что город отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа.