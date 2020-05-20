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Когда и как в Украине заработает транспорт: опубликован план и даты

20 мая 2020, 17:44

Работа метрополитена возобновится уже с 25 мая, а межрегиональные пассажирские перевозки с 1 июня.

Карантин, транспорт
В ближайшие дни в Украине запустят общественный транспорт / УНИАН

Министерство инфраструктуры представило план, согласно которому пассажирские перевозки в Украине возобновляются с 22 мая. Работа транспорта будет восстановлена в регионах, где фиксируется менее 12-ти новых прецедентов заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения. План обнародовал глава ведомства Владислав Криклий.

План запуска пассажирского сообщения в Украине

  • с 22 мая восстанавливается работа городского, пригородного и внутрирегионального транспорта; заработает и международное автомобильное сообщение
  • с 25 мая можно будет ездить в метро
  • с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки пассажиров в городах, регионах, а также дальнем внутреннем и межрегиональном сообщении
  • с 1 июня разрешат межрегиональное пассажирское сообщение автомобильным транспортом
  • с 15 июня запускается авиасообщение

Криклий добавил, что в процессе пользования пассажирским транспортом пассажиры и перевозчики должны будут соблюдать все условия противоэпидемиологических мер.

Напоследок он подчеркнул, что автомобильные перевозки в регионы, где действует адаптивный карантин, будут разрешены при условии соблюдения правила, согласно которому до половины пассажирских мест должны оставаться пустыми.

Напомним, решение о возобновлении пассажирских перевозок было принято Кабмином в среду, 20 мая. Также правительство продлило карантин в Украине до 22 июня.

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