Когда и как в Украине заработает транспорт: опубликован план и даты

В ближайшие дни в Украине запустят общественный транспорт / УНИАН

Министерство инфраструктуры представило план, согласно которому пассажирские перевозки в Украине возобновляются с 22 мая. Работа транспорта будет восстановлена в регионах, где фиксируется менее 12-ти новых прецедентов заражения коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения. План обнародовал глава ведомства Владислав Криклий.

План запуска пассажирского сообщения в Украине

с 22 мая восстанавливается работа городского, пригородного и внутрирегионального транспорта; заработает и международное автомобильное сообщение

с 25 мая можно будет ездить в метро

с 1 июня возобновляются железнодорожные перевозки пассажиров в городах, регионах, а также дальнем внутреннем и межрегиональном сообщении

с 1 июня разрешат межрегиональное пассажирское сообщение автомобильным транспортом

с 15 июня запускается авиасообщение

Криклий добавил, что в процессе пользования пассажирским транспортом пассажиры и перевозчики должны будут соблюдать все условия противоэпидемиологических мер.

Напоследок он подчеркнул, что автомобильные перевозки в регионы, где действует адаптивный карантин, будут разрешены при условии соблюдения правила, согласно которому до половины пассажирских мест должны оставаться пустыми.

Напомним, решение о возобновлении пассажирских перевозок было принято Кабмином в среду, 20 мая. Также правительство продлило карантин в Украине до 22 июня.