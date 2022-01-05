Катала детей вокруг елки: в Тернополе лошадь ударила копытом в живот 5-летнего мальчика

В центре Тернополя лошадь ударила копытом 5-летнего мальчика / Depositphotos, УНИАН

В Тернополе госпитализировали пятилетнего мальчика, которого копытом ударила лошадь, катавшая детей вокруг главной елки города.

Инцидент на центральной площади города произошел еще вечером воскресенья, 2 января, пишет zaxid.net.

"Бригада скорой выезжала на ул. Шевченко в Тернополе, в отделение полиции, до 5-летнего пациента. Лошадь, катающая детей по Театральной площади вокруг елки, ударила мальчика в живот. С закрытой травмой органов брюшной полости маленький пациент госпитализирован в областную детскую больницу", - сообщили в центре экстренной медицинской помощи Тернопольщины.

Как рассказали в полиции, инцидент произошел, когда 11-летний брат пострадавшего попросил отца и мать прокатиться на коне.

Читайте такжеВ Ровенской области конь задушил отца девяти детей"Конь ударил младшего ребенка, в тот момент, когда старшего парня сажали на животное. 5-летний мальчик слишком близко подошел к задней части лошади. В этот момент мимо проходили бойцы Нацгвардии и полицейские. Они отвели семью и пострадавшего в отделение полиции. Оттуда уже вызвали скорую помощь", – рассказал заместитель пресс-секретаря главного управления Нацполиции в Тернопольской области Андрей Василик.

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Отец мальчика написал заявление в полицию

Сейчас правоохранители проводят проверку по поводу несчастного случая, устанавливают кому именно принадлежит животное.

5-летний мальчик сейчас находится в больнице. Его обследовали и перевели в обычное отделение. Его жизни ничего не угрожает.

У новогодней елки в Тернополе хозяева традиционно приводят живых лошадей, чтобы за деньги прокатить на животных всех желающих. Одна пятиминутная поездка вокруг елки на центральной площади стоит 100 грн.

Ранее сообщалось, что в Запорожье салют попал девушке в лицо. Как сообщают СМИ, на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует. Пострадавшей на месте оказали первую помощь правоохранители.

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