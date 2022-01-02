В Запорожье праздничный салют попал девушке в лицо

Салют попал девушке в лицо / УНИАН, pixabay

В Запорожье салют попал девушке в лицо. Как сообщают СМИ, на Хортице нетрезвые мужчины запускали салют, но не закрепили пиротехнику как следует.

Пострадавшей прямо на месте оказали первую помощь правоохранители.

Несчастный случай произошел вечером, 1 января на Кургане Единства, где отдыхали люди в новогодний праздник.

Как говорится в сообщении Ridne Zp в Instagram, двое пьяных мужчин прямо на общественной локации на кургане решили запускать салют, но конструкцию должным образом не закрепили, и она упала.

Так залпы фейерверка стали разноситься не вверх, а хаотично в сторону людей вокруг.

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"Как итог: попадание одного заряда в лицо девушке", - говорится в публикации.

К счастью, рядом находились полицейские, которые бросились к пострадавшей девушке и оказать первую помощь.

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