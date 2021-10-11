К чему снится лошадь: толкование известных сонников

Запретные связи или желание испытать счастье материнства – о чем говорит сон с лошадью.
Лошадь – благородное животное. Но увидеть во сне коня может быть предвестником как и хороших событий, так и неожиданных поворотов. Что означает, если приснится лошадь, разобрался Главред.
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Лошадь во сне – сонник Ванги
Увидеть белую лошадь, согласно соннику болгарской провидицы, необычайно благоприятный знак, который свидетельствует о том, что в жизни скоро наступит белая полоса, благополучие и счастье.
Сон, в котором конь породистый, означает, что конфликты и размолвки с окружающими скоро закончатся, и наступит мирное время.
Истощенная, плохо ухоженная лошадь может свидетельствовать о том, что урожай в следующем году будет скудным.
Увидеть лошадь во сне – сонник Цветкова
- Лошадь приснилась незамужней девушке – к скорой встрече с избранником.
- Взбираться на лошадь – к улучшению положения в обществе, соскакивать – наоборот, к потере веса в обществе.
- Лошадь без седла – легкомысленное поведение и запретная связь.
Что означает сон с лошадью – сонник Фрейда
Родоначальник психоанализа считал, что лошадь является олицетворением идеальной партнерши. Также она символизирует женское начало. Мужчине видеть во сне лошадь, значит, что в реальной жизни он стремится встретить свой идеал красоты и женственности в одной девушке. Табун лошадей во сне сигнализирует о том, что человек не определился со своими идеальными представлениями о будущей избраннице. Ехать верхом на лошади означает стремление иметь детей. Больная лошадь становиться сигналом тревог о здоровье всех членов семьи.
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К чему снится лошадь – сонник Миллера
- Видеть табун прекрасных коней – к успеху и благосостоянию.
- Оседлать белую лошадь – к укреплению дружеских связей.
- Скакать на вороной лошади – вы будете преуспевать в делах и откроете для себя бесполезность некоторых занятий.
- Верхом на гнедом коне себя увидят те, которым в скором времени посчастливится воплотить в жизнь все свои желания.
- Переплывать на лошади чистую реку – к осуществлению мечтаний и улучшению финансового благосостояния.
- Пасущиеся на зеленом лугу кони – к успеху в карьерных делах.
- Раненая или мертвая лошадь – к печальным событиям.
- Убегающая лошадь – известие о болезни.
- Конный экипаж – предвещает трудности на пути к счастью.
- Продавать одну из лошадей, оставляя себе породистую – к большому везению.
Сон с лошадью – сонник Нострадамуса
Провидец считал, что увидеть во сне лошадь предвещает обиды. Возможно, такой сон сулит разочарование в ком-то из близких людей. Взбираться на гору на лошади Нострадамус трактовал, как желание спящего обрести власть и почет. Ухаживать за больным животным – к затруднениям в пути.