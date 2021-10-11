К чему снится лошадь: толкование известных сонников

К чему снится лошадь / kartinki24.ru

Лошадь – благородное животное. Но увидеть во сне коня может быть предвестником как и хороших событий, так и неожиданных поворотов. Что означает, если приснится лошадь, разобрался Главред.

Что может предрекать остригание волос во сне, читайте в нашем материале: Стричь волосы во сне: о чем говорит такой сон.

Лошадь во сне – сонник Ванги

Увидеть белую лошадь, согласно соннику болгарской провидицы, необычайно благоприятный знак, который свидетельствует о том, что в жизни скоро наступит белая полоса, благополучие и счастье.

Сон, в котором конь породистый, означает, что конфликты и размолвки с окружающими скоро закончатся, и наступит мирное время.

Истощенная, плохо ухоженная лошадь может свидетельствовать о том, что урожай в следующем году будет скудным.

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Увидеть лошадь во сне – сонник Цветкова

Лошадь приснилась незамужней девушке – к скорой встрече с избранником.

Взбираться на лошадь – к улучшению положения в обществе, соскакивать – наоборот, к потере веса в обществе.

Лошадь без седла – легкомысленное поведение и запретная связь.

Что означает сон с лошадью – сонник Фрейда

Родоначальник психоанализа считал, что лошадь является олицетворением идеальной партнерши. Также она символизирует женское начало. Мужчине видеть во сне лошадь, значит, что в реальной жизни он стремится встретить свой идеал красоты и женственности в одной девушке. Табун лошадей во сне сигнализирует о том, что человек не определился со своими идеальными представлениями о будущей избраннице. Ехать верхом на лошади означает стремление иметь детей. Больная лошадь становиться сигналом тревог о здоровье всех членов семьи.

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К чему снится лошадь – сонник Миллера

Видеть табун прекрасных коней – к успеху и благосостоянию.

Оседлать белую лошадь – к укреплению дружеских связей.

Скакать на вороной лошади – вы будете преуспевать в делах и откроете для себя бесполезность некоторых занятий.

Верхом на гнедом коне себя увидят те, которым в скором времени посчастливится воплотить в жизнь все свои желания.

Переплывать на лошади чистую реку – к осуществлению мечтаний и улучшению финансового благосостояния.

Пасущиеся на зеленом лугу кони – к успеху в карьерных делах.

Раненая или мертвая лошадь – к печальным событиям.

Убегающая лошадь – известие о болезни.

Конный экипаж – предвещает трудности на пути к счастью.

Продавать одну из лошадей, оставляя себе породистую – к большому везению.

Сон с лошадью – сонник Нострадамуса

Провидец считал, что увидеть во сне лошадь предвещает обиды. Возможно, такой сон сулит разочарование в ком-то из близких людей. Взбираться на гору на лошади Нострадамус трактовал, как желание спящего обрести власть и почет. Ухаживать за больным животным – к затруднениям в пути.