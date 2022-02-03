Киеву грозит "красная" зона карантина: Рубан назвал сроки и спрогнозировал запреты

Уже сейчас столица находится на пороге "оранжевой" зоны, подчеркнул Олег Рубан.
В ближайшее время город Киев может снова оказаться в перечне регионов Украины "красной" карантинной зоны из-за вспышки коронавируса.
По словам начальника столичного главка Госпродпотребслужбы Олега Рубана, в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает УНН.
Ухудшение эпидемической ситуации в Киеве связано с широким распространением штамма коронавируса Омикрон, подчеркнул он.
Киев в "красной" зоне: к чему готовиться
Собеседник пояснил, что точной даты перевода Киева в "красную" зону пока нет, но уже сейчас столица находится на пороге "оранжевой" зоны.
Киев в течение двух недель может перейтин в "красную" зону, сказал он.
Начальник главка Госпродпотребслужбы Киева уточнил, что все будет зависеть от правильно организованных противоэпидемических мер.
По словам чиновника, если даже введут "красную" зону, то разрешат работать бизнесу, у которого весь персонал вакцинирован и будет соблюдать определенные противоэпидемические меры.
Коронавирус в Украине
По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.
За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек.
Читайте еще:
- Угроза нового локдауна: в Минздраве назвали область, которая попадет в "красную зону"
- Как будет работать метро Киева в случае локдауна 2022 - ответ КГГА
- Ляшко рассказал, будет ли в Украине всеобщий локдаун