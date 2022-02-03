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Киеву грозит "красная" зона карантина: Рубан назвал сроки и спрогнозировал запреты

3 февраля 2022, 16:49
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Уже сейчас столица находится на пороге "оранжевой" зоны, подчеркнул Олег Рубан.

карантин
Киеву грозит ужесточение карантина / pixabay

В ближайшее время город Киев может снова оказаться в перечне регионов Украины "красной" карантинной зоны из-за вспышки коронавируса.

По словам начальника столичного главка Госпродпотребслужбы Олега Рубана, в столице наблюдается рост заболеваемости коронавирусом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями, передает УНН.

Ухудшение эпидемической ситуации в Киеве связано с широким распространением штамма коронавируса Омикрон, подчеркнул он.

Киев в "красной" зоне: к чему готовиться

Собеседник пояснил, что точной даты перевода Киева в "красную" зону пока нет, но уже сейчас столица находится на пороге "оранжевой" зоны.

Киев в течение двух недель может перейтин в "красную" зону, сказал он.

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Начальник главка Госпродпотребслужбы Киева уточнил, что все будет зависеть от правильно организованных противоэпидемических мер.

По словам чиновника, если даже введут "красную" зону, то разрешат работать бизнесу, у которого весь персонал вакцинирован и будет соблюдать определенные противоэпидемические меры.

Коронавирус в Украине

По состоянию на утро четверга, 3 февраля 2022, коронавирус в Украине за сутки выявили у 39 тысяч и 620 жителей страны - это абсолютный антирекорд за все время пандемии. В том числе заболели 4446 детей и 1035 медработников.

За минувшие 24 часа были госпитализированы 4 136 человек; летальных случаев - 210; выздоровели 9 380 человек.

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