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Ким Чен Ын впал в кому – СМИ

24 августа 2020, 18:37

Обязанности главы государства выполняет сестра лидера КНДР.

Ким Чен Ын
Ким Чен Ын теряет позиции/ Reuters

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чен.

Как сообщает издание New York Post со ссылкой на заявление помощника экс-президента Южной Кореи, информацию распространили разведчики.

По данным источников, 33-летняя сестра лидера КНДР является "де-факто заместителем командира". Впрочем, официально женщину на эту должность не назначали.

Отметим, в нынешнем году Ким Чен Ына видели на публике всего несколько раз. Появилась информация, что лидер КНДР находится в "вегетативном состоянии" после операции на сердце.

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын все еще сохраняет абсолютную власть, но часть его обязанностей "постепенно передается". В частности, он передал часть полномочий своей сестре Ким Е Чен.

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Напомним, о проблемах со здоровьем 36-летнего Ким Чен Ына впервые сообщалось весной. В 2020-м его видели на публике лишь несколько раз. Это и породило слухи о том, что он тяжело болен. Считалось, что "неудачная" операция на сердце для установки стента нанесла непоправимый вред его здоровью.

Тем не менее, через несколько месяцев, Ким Чен Ын появился на публике на церемонии открытия завода по производству удобрений в Сухоне.

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