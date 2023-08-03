"Клепать ракеты и бить по России": эксперт озвучил "рецепт" вступления Украины в НАТО

Украине нужно в корне менять взаимоотношения с Западом и не стоит действовать в тех рамках, которые нам пытаются навязать, считает Тарас Загородний.

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Загородний озвучил "рецепт" вступления Украины в НАТО / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний оценил риск того, что Запад оставляет вопрос членства Украины в НАТО как предмет торга с Москвой.

Загородний не исключает, что такой вариант действительно может быть, однако, это не в интересах Украины.

"Значит, вывод следующий: мы должны строить собственные ракеты, создавать собственные вооружения и прочее. Если кто-то хочет торговаться с Москвой, то пусть торгуется, а мы в это время просто будем лупить по территории Российской Федерации, уничтожая ее нефтяные заводы, инфраструктуру. Пусть торгуются, Украина-то тут при чем?", - сказал Загородний во время чата на Главреде.

По словам эксперта, в этом случае ситуация в корне изменится.

"В таком случае Запад будет уговаривать Украину не бить по территории России. И тогда мы зададим украинский риторический вопрос "а что нам за это будет?". Понимаете, как меняется диспозиция? Если нас спросят, что мы за это хотим, мы скажем, что хотим в НАТО. Если нам будут рассказывать, что это не так просто, что они с Россией пытаются договориться, то хорошо, пусть договариваются дальше, а мы продолжим клепать ракеты и бить по территории России", - сказал Загородний.

Эксперт добавил, что украинцы до сих пор не поняли, насколько серьезно изменили геополитическую ситуацию в мире.

"Все ждали падения Украины: Германия делила свои бенефиты, некоторые круги в США и Китай были к этому готовы. Но мы сломали все их планы. Например, Китай, у которого изначально были одни планы на десятилетие, то есть война с Западом, вынужден был их корректировать только из-за того, что Украина уперлась. Украина должна и дальше упираться, ведь, как говорил Аль Капоне, "добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом". Мы не должны действовать в тех рамках, которые нам пытаются навязать, искать какие-то точки с запятой и перекладывать бумажки. Мы должны думать о том, сколько возможностей у Украины бить по России, чтобы быть в состоянии в ответ на выпущенную ею по нам ракету, ответить двумя по ней", - считает Загородний.

Таким образом Украина сможет торговаться о том, чтобы получить от Запада, например, ATACMS.

Загородний уверен, что если "кто-то хочет договариваться с Россией - это их личные проблемы".

"Ребята пока что не поняли постановку вопроса, не поняли, что крутые пацаны – в Киеве, а потому сначала нужно договариваться с ними, а потом уже говорить с Россией, но с учетом интересов Украины. Такая постановка вопроса в корне меняет наши взаимоотношения с Западом. Ведь тогда не мы будем просить, чтобы нас приняли в НАТО, а нас будут уговаривать, чтобы мы вступили в Альянс. И тогда мы снова зададим наш вопрос – "а что нам за это будет?". Так ведет себя Израиль. И это правильно, потому что так устроен мир", - резюмировал он.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним на Главреде:

Вступление Украины в НАТО

На саммите в Вильнюсе, который состоялся 11-12 июля, страны НАТО приняли решение, которое предполагает возможность для Украины вступить в Альянс без Плана действия по членству. Впрочем, Киеву так и не поступило предложение интегрироваться в Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря организации Йенса Столтенберга, Украина вступит в НАТО, если Киев выполнит ряд условий.

Глава Пентагона Ллойд Остин уверен в членстве Украины в НАТО. По его словам, наша страна станет членом Альянса после окончания войны и победы над РФ. Вместе с тем, по его мнению, Украине "еще есть над чем работать" на пути к стандартам НАТО.

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что украинские власти якобы могут "обменять" некоторые оккупированные территории взамен на вступление в НАТО. По крайней мере такой сценарий он не исключает.

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса считает, что Украине вряд ли предложат полноценное членство в НАТО в ближайшие годы.

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