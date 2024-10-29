Когда в Киеве начинается отопительный сезон: Кличко назвал дату

Мэр Киева объявил о старте отопительного сезона для жилых домов.

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В Киеве начинается отопительный сезон для жилого фонда / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

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Когда в Киеве начнется отопительный сезон

Как долго будут подключать киевские квартиры к теплоснабжению

Отопительный сезон для жилого фонда начнется в столице с 30 октября. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, жилые дома начнут подключать к теплу со среды, 30 октября, поскольку прогнозируется понижение температуры воздуха.

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"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточная которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", - написал он.

По его словам, для полноценного развертывания централизованной системы теплоснабжения Киева - одной из крупнейших в Европе, по технологии, необходимо около 7 дней.

Отопительный сезон начался уже и в других городах Украины. Например, во Львове еще с 28 октября начался запуск системы, сообщает Львовтеплоэнерго.

"Учитывая постепенное снижение температуры, мы начинаем подачу тепла в жилые дома и учреждения города. Подача отопления будет осуществляться постепенно для обеспечения стабильного и равномерного тепла во всех домах, которые мы обслуживаем.", - говорится в сообщении.

Будет ли свет и отопление в украинских домах зимой - последние новости

Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщал, если из-за вражеских атак зимой будет отключена любая АЭС, то украинцы будут со светом только 4 часа в сутки. При худшем сценарии, в течение двух дней свет могут включать лишь на 2 часа.

Как ранее писал Главред, эксперты, опрошенные Мониторинговой миссией ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ), прогнозируют, что зимой отключения электроэнергии могут длиться от 4 до 18 часов в сутки. Руководитель мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл отметила, что последствия атак будут долговременными и потребуют комплексного подхода для восстановления критической инфраструктуры и привлечения виновных к ответственности.

По оценкам ООН, без аварийного электроснабжения миллионы жителей могут остаться без тепла.

В то же время в "Энергоатоме" имеют оптимистичные прогнозы. По словам руководителя предприятия Петра Котина, все украинские мощности работают без перебоев.

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