Когда заглохнет наступление: Арестович дал прогноз после новых угроз Путина

По словам советника главы ОПЮ через месяц-полтора наступления россиян в Украине понемногу заглохнут.
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой прогноз развития событий в войне в Украине после сегодняшних угроз лидера страны-агрессора Владимира Путина.
По его словам в эфире Фейгин Live, попытки наступления российских войск на территорию Украины притупятся уже совсем скоро - через месяц-полтора.
"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.
Заявления Путина в Госдуме
Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" - в рамках своей военной агрессии в Украине. Об этом он сказал во время своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы.
"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал диктатор.
Также Путин во время встречи с Госдумой и лидерами фракций открыто поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным.
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