Когда заглохнет наступление: Арестович дал прогноз после новых угроз Путина

Арестович ответил на сегодняшние угрозы Путина / Коллаж фото УНИАН

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович озвучил свой прогноз развития событий в войне в Украине после сегодняшних угроз лидера страны-агрессора Владимира Путина.

По его словам в эфире Фейгин Live, попытки наступления российских войск на территорию Украины притупятся уже совсем скоро - через месяц-полтора.

"Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго. Месяц-полтора и все попытки наступления заглохнут понемногу", - сказал он.

Заявления Путина в Госдуме

Ранее Главред писал, что российский диктатор Владимир Путин считает, что Россия якобы "всерьез-то еще ничего не начинала" - в рамках своей военной агрессии в Украине. Об этом он сказал во время своего очередного публичного выступления на встрече с руководителями фракций Госдумы.

"Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя, ну, что тут сказать, пусть попробуют. Мы уже много раз слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа, но, похоже, все к этому идет", — сказал диктатор.

Также Путин во время встречи с Госдумой и лидерами фракций открыто поддержал идею приравнять статус боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР" к российским военным.

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