Когда закончится война даже мольфар не скажет: украинцам важно продержаться еще 2 недели

Если в течение месяца не произойдет ничего удивительного, то у нас есть большие шансы выйти из этой войны победителями.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что в войне с Россией Украине критически важно продержаться следующие две недели.
"Ни один мольфар не скажет (сколько будет продолжаться война). Для нас важно продержаться следующие две недели. И очень важно не потерять инициативу в течение месяца, - сказал он в интервью Украинской правде.
По его словам, "если в течение месяца не произойдет ничего удивительного, не будет какого-либо перелома, то у нас есть очень большие шансы выйти из этой войны победителями".
"Как именно будет оформлена победа – я не знаю. К сожалению, не думаю, что мы закончим войну на Красной площади. Но у нас шанс получить победу увеличится, если мы простоем месяц. Сейчас нам нужно быть очень внимательными. Важно, чтобы успехи не усыпляли нашу бдительность", - добавил он.
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Когда война в Украине закончится
Как сообщал Главред, известный астролог и экстрасенс Макс Гордеев составил гороскоп для президента России Владимира Путина. В частности, он рассказал, какая судьба ждет хозяина Кремля и покончит ли он жизнь самоубийством.
Астролог Анна Федоренко рассказала, когда закончится война в Украине 2022 и как будут развиваться события в ближайшее время.
По словам астролога, боевые действия возможны в начале апреля, а потом Украину ждут кардинальные изменения в лучшую сторону.
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