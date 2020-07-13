Кремль готов "к размену": экс-депутат Госдумы назвал условия окончания войны на Донбассе

Илья Пономарев считает, что война на Донбассе сама по себе не закончится / Главред

Война на Донбассе может длиться бесконечно. Так как пока президент РФ Владимир Путин жив, Россия может содержать эти регионы сколько угодно.

Такое мнение высказал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев в интервью изданию Обозреватель.

"Сама по себе эта война не закончится. Но в Кремле хотели бы как-то выпутаться из этой ситуации, они устают от санкций, которые выматывают и вызывают глухой ропот в российской элите", - считает политик.

По словам Пономарева, РФ может игнорировать санкции – "они не смертельны, в России много внутренних ресурсов" - но решить проблему все-таки хотелось бы.

"Так что, если Украина пойдет на какие-то компромиссы, которые будут приемлемы для обеих сторон, вопрос с Донбассом разрешить можно. Москва готова идти на "замороженный конфликт", но не заинтересована в этом и готова к размену", - считает политик.

При этом Пономарев уточнил, о каких компромиссах может идти речь на данный момент. Это русский язык, особый статус и амнистия.

Как сообщал Главред, ранее экс-депутат Госдумы Илья Пономарев уже заявлял, что в обмен на мир на Донбассе Москва будет требовать амнистию для боевиков и статус русского языка.