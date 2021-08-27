Кого и когда отключат от газа и электроэнергии: как украинцев заставят раскошелиться

В Украине снова разрешили отключать потребителей от услуг ЖКХ / vchasnoua.com

Отключение от услуг ЖКХ в Украине, в первую очередь, коснется тех, кто потребляет газ в частном секторе и сельской местности и потребителей электроэнергии, включая многоквартирные дома, заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

В комментарии Главреду он пояснил, что фиксированной суммы долга, после которого могут отключить газ или электроэнергию нет, поскольку каждый облгаз или облэнерго устанавливает свои нормативы.

Для примера:

если домохозяйство потребляет газа на 10-15 тысяч гривен, то отключить его за долги могут не ранее, чем через 2 месяца;

у облэнерго этот срок составляет не более 1 месяца, независимо от потребления.

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По словам эксперта, злоупотребления на рынке были и раньше: "Сейчас эти злоупотребления продолжатся, так как в Украине потребитель коммунальных услуг практически не имеет возможности куда-либо обратиться для защиты своих прав".

Он убежден, что куда больше проблем у потребителя возникнет уже после отключения, так как чтобы подключиться обратно, ему тоже предстоит раскошелится - тогда ему нужно будет обратиться в облэнерго, подать заявку и оплатить подключение.

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"Исходя из этого, единственная причина, по которой вновь возвращают возможность отключения – чтобы заставить потребителей оплачивать долги. Ведь если вспомнить прошлый отопительный сезон, то только за 4 месяца долги по ЖКХ увеличились на 26,6 млрд гривен из-за повышения тарифов, хотя ранее задолженность росла на уровне 5 млрд гривен в год", - добавил Попенко.

Сколько украинцы задолжали за услуги ЖКХ

Задолженность населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) на конец июня 2021 года уменьшилась на 3,6% по сравнению с маем – до 66,4 млрд грн., сообщает Государственная служба статистики Украины.

Согласно сообщению, по состоянию на конец июня:

задолженность населения за природный газ составила 24,7 млрд грн (-5%);

за централизованное отопление и горячую воду – 21,5 млрд грн (-5,2%);

за управление многоквартирными домами – 5,5 млрд грн (+2%);

за централизованную поставку холодной воды и водоотвод – 6,4 млрд грн (+1,5%);

за вывоз бытовых отходов – 1,2 млрд грн (+10%);

за поставку электроэнергии – 7,1 млрд грн (-3%).

В июне население страны уплатило за жилищно-коммунальные услуги 12,8 млрд грн (123,1% начисленных за этот период сумм).