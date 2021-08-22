Конфуз в СБУ: выпускникам академии вручили именные медали от Баканова

Выпускники Академии СБУ получили памятные медали / zn.ua

Выпускникам Академии Службы безопасности Украины вручили именные медали с именем главы СБУ Ивана Баканова.

Впервые в истории Службы безопасности Украины была отчеканена памятная медаль с именем действующего главы СБУ, сообщает zn.ua со ссылкой на высокопоставленного сотрудника спецслужбы.

"Ни первому Председателю СБУ Евгению Марчуку, ни дважды главе Службы Владимиру Радченко подобное в голову не приходило", - пишет издание.

"Пафос при вручении был такой, будто вручали от заслуженного, героического ветерана украинских спецслужб", - добавил офицер СБУ.

Напомним, ранее сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ, в котором перевозили бывшего судью Николая Чауса.

В частности, НАБУ пыталось догнать автобус СБУ, в котором находился одиозный беглый экс-судья Николай Чаус. Его сегодня утром задержали на Винничине в одних трусах.

Тем не менее микроавтобус СБУ неоднократно блокировал движение детективов антикоррупционного бюро.