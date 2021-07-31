Ошибка исполнителей: эксперт объяснил, почему СБУ и НАБУ сцепились из-за Чауса

СБУ / УНИАН

Политолог Виктор Таран назвал причину, почему сотрудники НАБУ устроили погоню за авто СБУ, в котором перевозили бывшего судью Николая Чауса.

Как написал он в своем Facebook со ссылкой на данные собеседников из СБУ, Чауса в Винницкой области должны были изначально забрать сотрудники СБУ.

По данным эксперта, Чаус оказался в селе на Виннитчине после того, как его "подбросила" военная разведка ГУР.

"После того как ГУР "подбросило" Чауса, СБУ должны были к нему первыми приехать. Аккуратно "запаковать" и перевезти в изолятор на Аскольдов переулок. Но исполнители банально перепутали куда ехать. И это запустило маховик ошибок. Сначала Чаус, который просидел долгое время один в трусах на трассе, решил самостоятельно добраться до ближайшего ОТГ. Логично - жить хочется. Там он и "засветился". К нему рванули НАБУ, которых буквально на мгновение успела опередить СБУ. Повезло", - сообщил Таран.

Он уверен, что в ближайшее время Украину ждет новая волна международных скандалов.

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"Ожидаем дипломатические ноты от Молдовы и - американцев, убежден жестко "впишутся" за НАБУ", - добавил политолог.

Напомним, судья Николай Чаус объявился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

СМИ предполагают, что Чаус мог быть похищен сотрудниками украинской разведки. По словам старосты Мазуривки Леонида Витковского, Чаус лично заявил о своем похищении. Супруга Светлана уже узнала своего мужа на фотографии.

Дело Чауса:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Но арестовать Чауса не удалось, так как парламент не смог оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после этого он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. Он сказал, что судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением.