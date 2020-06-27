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Украинцам грозит новое закрытие общественного транспорта: Шмыгаль назвал причину

В Украине есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе.

27 июня 2020, 11:30
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В Украине могут снова закрыть общественный транспорт

Из-за распространения коронавируса в некоторых регионах Украины могут снова остановить общественный транспорт, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В интервью BBC News Украина он обратил внимание на то, что в Украине наблюдается рост количества больных COVID-19 .

"Относительно закрытия транспорта - это возможно в некоторых городах и областях. Не исключено, что в отдельных городах или областях придется по решению местных комиссий вернуться к закрытию транспорта", - пояснил премьер.

Он пояснил, что основным критерием станет загруженность койко-мест в больницах, темпов прироста больных и ряда других показателей.

Кроме того, премьер-министр напомнил, что решение о закрытии транспорта в Киеве или других городах зависит от местной власти.

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"Инициатором (Закрытия общественного транспорта, - ред.) должен стать киевский городской голова. Если мы будем видеть, что есть угроза развития эпидемии в гиперболическом масштабе, то будем давать рекомендации или вводить карантинные ограничения на государственном уровне", - добавил Шмыгаль.

Напомним, по состоянию на утро субботы, 27 июня, в Украине официально зарегистрировали 42 065 случаев заражения COVID-19.

Всего в Украине умерли 1110 человек с подтвержденным диагнозом китайский коронавирус COVID-19.

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Отметим, что по словам министра здравоохранения Максима Степанова, из-за превышения ряда критериев распространения коронавирус в 13 областях Украины главные санитарные врачи этих регионов будут обращаться в комиссии ТЭБ и ЧС об усилении карантинных мероприятий на этих территориях.

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