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Под угрозой: четыре области рискуют "выпасть" из зеленой зоны карантина

5 августа 2020, 23:33

Из-за увеличения количества больных коронавирусом, в некоторых областях могут усилить карантин.

Киев,карантин,маска
Карантин готовы усилить в 4 областях / УНИАН

С понедельника, 10 августа, в нашей стране запросто могут усилить карантин в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях. Сейчас они находятся в зеленой зоне.

Об этом сообщил экс-министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в Facebook.

По его словам, в этих областях пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

"Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными... Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей - коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста", - написал Милованов.

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Он напомнил, что по решению национальной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, административно-территориальные единицы (районы) в этих областях могут получить свой уровень эпидемической опасности, в зависимости от их состояния распространения COVID-19 - от зеленого (низкий) до красного (высокий уровень эпидемической опасности).

"Комиссия будет собираться в эту пятницу, а ее решение начнет действовать с понедельника", - добавил экс-министр.

Коронавирус в Украине

Как ранее писал Главред, коронавирус в Украине вышел из-под контроля - по состоянию на 5 августа в стране уже более 75 тысяч случаев заражения. К ослаблению карантина не готовы 11 областей и столица. При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что Министерство здравоохранения должно организовать специальное совещание с мэрами украинских городов, на котором представители центральной власти и органов местного самоуправления должны обсудить важные вопросы, касающиеся противоэпидемиологических мероприятий.

Тимофей Милованов карантин коронавирус новости Украины
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