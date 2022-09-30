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Котел для оккупантов близко: ВСУ вошли в Дробышево под Лиманом

30 сентября 2022, 21:30

81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта.

Лиман, ВСУ
ВСУ / УНИАН, otdyh-ua.net

Украинские военные освободили поселок городского типа Дробышево, который находится в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.

"Дробышево - поселок в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области под контролем ВСУ", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

81-я ОАМБр записала видео, в котором сообщила о деоккупации населенного пункта в пятницу, 30 сентября.

ВСУ

Окружение оккупантов под Лиманом

Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины на Лиманском направлении в Донецкой области проводят операцию по окружению российской группировки.

Операция находится на завершающем этапе, сообщил Суспильному представитель Восточной группы войск Сергей Череватый.

"Операция именно по окружению этой группировки. Под огневым контролем ВСУ фактически все подходы, логистические пути противника, по которым он доставлял боеприпасы и живую силу", - сказал он.

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