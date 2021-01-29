Кравчук резко высказался о России из-за Донбассе

По словам Кравчука, обещания россиян не соответствуют их реальным действиям.
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что заявления России на переговорах по Донбассу идут вразрез с ее политикой в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.
"Когда мы собираемся за заседание ТКГ, представитель России и представители Донецкой и Луганской областей говорят о том, что Украина должна принимать соответствующие законы, должна создавать условия и предпосылки для того, чтобы мир на Донбассе настал. То есть они говорят, что все якобы зависит от Украины. Когда мы будем действовать так, как нужно, мир наступит. Но я слышу, их главарь (Денис Пушилин - ред.) говорит о том, что нет, речь идет о другом, о создании национальных российских государств в границах Донецкой и Луганской областей. Совсем другая философия, подход", - заявил Кравчук, комментируя форум "Русский Донбасс", который прошел в оккупированном Донецке.
По его словам, такая ситуация порождает много вопросов к России.
"Я задаю вопрос: люди, которые представляют Донецкую и Луганскую области, имеют такое же мнение, как их главарь? Или у них свое мнение? Я задам вопрос на следующей встрече Грызлову (глава делегации России в ТКГ - ред.): как вам верить, если речь идет о создании национальных российских государственных структур с интеграцией в Россию, зачем вы мучаете людей? Чего вы хотите?", - заявил Кравчук, передает телеканал Украина 24.
Ранее Кравчук также заявил, что обещания россиян не соответствуют их реальным действиям. По его словам, Киеву с Москвой тяжело договориться по Донбассу, о чем свидетельствуют переговоры на протяжении семи лет и последнего полугодия.
Переговоры по Донбассу - о чем ранее сообщал Главред:
- Представитель Донецка от переселенцев в ТКГ Сергей Гармаш заявил, что переговоры в рамках советников лидеров Нормандского формата, которые состоялись 27 января, стали позитивным сигналом. В процессе разрабатывается алгоритм реализации Минских соглашений. При этом между Украиной и Россией по-прежнему существуют принципиальные разногласия.
- Дипломат Роман Бессмертный считает, что Украина потеряла возможности мирного возвращения ОРДЛО и теперь Киев сможет вернуть свои территории только при помощи военной операции.
- Журналист, представитель украинской делегации в ТКГ по Донбассу Денис Казанский ранее рассказал, что Украина предложила России выйти из конфликта в ОРДЛО в обмен на частичное снятие санкций. Однако в Москве не согласились с таким условием.