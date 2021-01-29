Кравчук резко высказался о России из-за Донбассе

Кравчук жестко высказался о России и Донбассе / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что заявления России на переговорах по Донбассу идут вразрез с ее политикой в неподконтрольных Украине районах Донецкой и Луганской областей.

"Когда мы собираемся за заседание ТКГ, представитель России и представители Донецкой и Луганской областей говорят о том, что Украина должна принимать соответствующие законы, должна создавать условия и предпосылки для того, чтобы мир на Донбассе настал. То есть они говорят, что все якобы зависит от Украины. Когда мы будем действовать так, как нужно, мир наступит. Но я слышу, их главарь (Денис Пушилин - ред.) говорит о том, что нет, речь идет о другом, о создании национальных российских государств в границах Донецкой и Луганской областей. Совсем другая философия, подход", - заявил Кравчук, комментируя форум "Русский Донбасс", который прошел в оккупированном Донецке.

По его словам, такая ситуация порождает много вопросов к России.

"Я задаю вопрос: люди, которые представляют Донецкую и Луганскую области, имеют такое же мнение, как их главарь? Или у них свое мнение? Я задам вопрос на следующей встрече Грызлову (глава делегации России в ТКГ - ред.): как вам верить, если речь идет о создании национальных российских государственных структур с интеграцией в Россию, зачем вы мучаете людей? Чего вы хотите?", - заявил Кравчук, передает телеканал Украина 24.

Ранее Кравчук также заявил, что обещания россиян не соответствуют их реальным действиям. По его словам, Киеву с Москвой тяжело договориться по Донбассу, о чем свидетельствуют переговоры на протяжении семи лет и последнего полугодия.

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