Кравчук вышел из комы: узнает близких, но не говорит – источник

Леонид Кравчук находится в Германии на реабилитации после перенесенной операции на сердце.
Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции, которую ему провели в конце июня, находится на реабилитации в Германии.
Об этом сообщил изданию Obozrevatel художник Сергей Поярков, которого также прооперировали в Киевском центре сердца.
"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – сказал Поярков.
Операцией самому Пояркову руководил известный кардиохирург Борис Тодуров.
Что известно о состоянии Кравчука
Как уточняет Telegram-канал Политика страны, по состоянию на понедельник, 6 сентября, Кравчук находится в реанимации клиники в немецком Мюнхене Munich university clinic.
По данным людей из окружения первого президента, с Кравчуком на месте постоянно находится его внук. По словам источника, ему стало несколько лучше.
"Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять как он попал в состояние комы. И главное - какие шансы на полное восстановление. Насколько мне известно, он пришел в сознание, узнает своего внука, но говорить не может", - рассказал собеседник.
Напомним, в мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".
29 июня 2021 года стало известно что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце.
В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.
Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.
О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.