Кравчук вышел из комы: узнает близких, но не говорит – источник

Леонид Кравчук / УНИАН

Первый президент Украины Леонид Кравчук после операции, которую ему провели в конце июня, находится на реабилитации в Германии.

Об этом сообщил изданию Obozrevatel художник Сергей Поярков, которого также прооперировали в Киевском центре сердца.

"Кравчук вот недавно лежал недалеко от моей палаты – поехал в Германию на реабилитацию", – сказал Поярков.

Операцией самому Пояркову руководил известный кардиохирург Борис Тодуров.

Что известно о состоянии Кравчука

Как уточняет Telegram-канал Политика страны, по состоянию на понедельник, 6 сентября, Кравчук находится в реанимации клиники в немецком Мюнхене Munich university clinic.

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По данным людей из окружения первого президента, с Кравчуком на месте постоянно находится его внук. По словам источника, ему стало несколько лучше.

"Он частично пришел в сознание, ему делают разные анализы и исследования, чтобы понять как он попал в состояние комы. И главное - какие шансы на полное восстановление. Насколько мне известно, он пришел в сознание, узнает своего внука, но говорить не может", - рассказал собеседник.

Напомним, в мае 2017-го, в Институте сердца Кравчуку проводили стентирование сосудов. Врачи тогда говорили, что для него это была первая такая операция на сердце. После нее политик шутил: "Знаете, вот как чайник накипает, когда плохая вода и его нужно чистить, так и здесь".

29 июня 2021 года стало известно что Кравчука госпитализировали и сделали операцию на сердце.

В прессе появилась информация, что хирургическое вмешательство прошло успешно, и Кравчук восстанавливается в клинике. Также говорилось о том, что операция была плановая.

Позже стало известно, что состояние Леонида Кравчука ухудшилось. При этом его родные запретили врачам что-либо комментировать. Бывшего президента подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

О проведенной операции рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. В то же время он отметил, что политик просил его не комментировать ничего, кроме самого факта хирургического вмешательства.