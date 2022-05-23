Кремль сузил свои цели в войне в Украине, перспективы победы тают - The Washington Post

Владимир Путин сузил свои цели в войне в Украине / Фото УНИАН, Reuters

Российские военные пытаются реанимировать свое захлебывающееся наступление в Украине, увольняя командиров, разбивая боевые части на более мелкие формирования и удваивая свою зависимость от артиллерии и другого оружия дальнего действия. Сдвиг произошел почти через три месяца после начала вторжения в Украину.

После гибели тысяч российских солдат и лавины неудач президент России Владимир Путин сузил свои цели в кампании, которую считают неустойчивой, нереалистичной и, вероятно, безвыигрышной, пишет The Washington Post.

По оценке многих западных экспертов, Россия проигрывает Украине в военном, политическом и моральном плане. Генеральный директор Службы внешней разведки Эстонии Микк Марран отметил, что российская военная кампания "в определенной степени отделена от реальности, от того, что можно назвать разумным или выполнимым в долгосрочной перспективе".

"Если мы посмотрим на поле боя, то обычные возможности России уже находятся на грани", - сказал Марран.

Поскольку война обостряется, а достижения России на поле боя остаются "неравномерными", несколько высокопоставленных командиров РФ были уволены. Среди них генерал-лейтенант Сергей Кисель, возглавлявший неудачную попытку 1-й гвардейской танковой армии захватить Харьков, и руководивший Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов.

Между тем, санкции против России привели к тому, что транспортная и морская логистика страны была "практически сломана", сказал министр транспорта России в субботу.

Соединенные Штаты продолжают отправлять Украине военную технику, в том числе тяжелую артиллерию, беспилотники и противотанковые ракеты. Президент Байден подписал пакет новой военной и гуманитарной помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов.

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Несмотря на то, что Путин развернул в Украине более 100 батальонных тактических групп, каждая из которых насчитывает от 500 до 800 солдат, они не добились успеха на Донбассе, свидетельствует американская разведка. Есть свидетельства, что российские военные разделили некоторые подразделения, разослав меньшие боевые группы в деревни и селения. Это, по оценкам Пентагона, имеет смысл, поскольку Путин теперь преследует меньшие по локализации цели.

"На юге Россия одержала две важные победы, взяв под свой контроль Мариуполь, крупный портовый город, и меньший город Херсон. Однако Николаев, где до войны проживало почти 500 тысяч человек, был недостижимой целью, несмотря на недели ожесточенных боев поблизости", - говорится в статье.

Читайте также"Операция продолжается": Азов записал новое сообщенине из МариуполяСкотт Бостон, бывший офицер армии США, изучающий войну в Украине для аналитического центра Rand Corp., сказал, что, похоже, у российских военных есть серьезные моральные проблемы, подрывающие цели Москвы. Он ссылался на отказ некоторых подразделений выполнять приказы, а также несостоятельность России должным образом вооружить и прокормить свои силы.

По данным Пентагона, за последние недели Россия захватывала всего несколько километров в сутки на Донбассе. Такими темпами, предположил Бостон, наступление может занять год, и "территории останутся украинскими все равно", даже если количество погибших российских военных продолжает расти.

Российские лидеры, возможно, отдают себе отчет, что их военная кампания тормозится, но все еще не хотят признавать, что они проиграют войну, добавил он.

Сложно сказать, как долго Россия может продолжать наступление, сказал аналитик Rand Corp Бостон. Даже после гибели тысяч российских солдат, по его словам, Россия может продолжать наносить артиллерийские удары с расстояния еще некоторое время.

Эксперт напомнил, что после войны в 2008 году в Грузии Москва решила реформировать свою армию и в чем-то преуспела.

"У вас просто такое чувство, будто они отказались от всего, чему пытались научиться за последние 10 лет, и вернулись к старой тактике, которая для них оказалась более удобной", – сказал Бостон.

"Честно говоря, Красная Армия в 1944 году была более способна к огневой активности и маневрам, чем многие из тех подразделений, которые мы видели в нынешней войне, и я не понимаю почему", - добавил он.

Как сообщал Главред, военный эксперт Олег Жданов заявил, что Россия не добивается успехов в наступлении на Донбассе и в направлении южных областей Украины. Украинские войска отошли из Попасной Луганской области не потому, что их оттуда выбили, а чтобы перейти на следующую линию обороны и сохранить личный состав. Фактически это направление остается только одним флангом, где войска РФ наступают. На других участках фронта они уже переходят в оборону или отступают, как в Харьковской области. Скоро ВСУ могут полностью сбить их атакующий потенциал, время на стороне украинской армии.

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