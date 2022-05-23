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Войска РФ проваливают битву за Донбасс, а на других направлениях уходят в оборону – Жданов

23 мая 2022, 05:45

В ближайшее время ВСУ могут полностью остановить наступательный потенциал российской армии в Украине, считает Олег Жданов.

Войска России на большинстве фронтов переходят в оборону – Жданов / Коллаж Генштаб, Главред

Россия не добивается успехов в наступлении на Донбассе и в направлении южных областей Украины. Украинские войска отошли из Попасной Луганской области не потому, что их оттуда выбили, а чтобы перейти на следующую линию обороны и сохранить личный состав. Фактически это направление остается только одним флангом, где войска РФ наступают. На других участках фронта они уже переходят в оборону или отступают, как в Харьковской области. Скоро ВСУ могут полностью сбить их атакующий потенциал, время на стороне украинской армии. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

В интервью ICTV он рассказал о том, что у российских войск нет успехов в продвижении ни на Донбассе, ни в южных областях. На Донецком и Луганском направлениях за 4 недели операции им удалось продвинуться только на 20 километров.

"Успехов там нет. Продвижение там на несколько километров в течение недели – это не успех, а временные удачи, в основном. Четыре недели непрерывных атакующих действий. За четыре недели 20 километров продвижения – даже нельзя оценить темп наступательной операции. Если ее можно так назвать", - отметил Жданов.

По его словам, выход ВСУ из Попасной стал тактическим шагом для сохранения личного состава и занятия более выгодных для обороны позиций. Однако российская армия не может все время наступать, и уже сейчас Луганское направление де-факто стало единственным, где они проводят попытки наступательных действий.

"Даже с учетом того, что мы отошли из Попасной – мы отошли не потому, что нас выбили оттуда. Там уже нечего защищать. И все фортификационные сооружения разрушены. И дабы сберечь личный состав мы уходим на следующую линию обороны. Но наступательный потенциал не бесконечный – фактически это осталось только одно направление, где они еще пытаются наступать", - отметил эксперт

По его словам, на остальных участках фронта российские оккупационные войска переходят в оборону. Как, к примеру, на Харьковском направлении, где силы обороны Украины проводят контратаки.

"На всех остальных они уже либо перегруппировываются, либо пытаются закрепиться на тех рубежах, которые они достигли, либо отступают, как на Харьковском направлении, где мы пытаемся контратаковать их позиции", - добавил Жданов.

Как полагает военный эксперт, ситуация идет к стабилизации фронта. ВСУ скоро полностью остановят атакующий потенциал противника, а далее пойдет оперативная пауза. Стороны будут готовиться к контрнаступлению. Украина получает преимущество – проблема только в задержках поставок военной техники. У России же нет времени на мобилизацию и расконсервацию военной техники.Читайте такжеУкраина получит не только истребители США, но и системы ПВО с ПРО, чтобы закрыть небо – Жданов

"Ситуация фактически, как я понимаю, подходит к этапу стабилизации фронта. Мы полностью выбиваем из них наступательный потенциал – я думаю, в ближайшее время мы это сделаем – а дальше наступает оперативная пауза, которую каждая сторона попытается использовать для подготовки к контрнаступлению. У нас преимущество в том, что у нас задержка только в технике, а у них недостаток в том, что у них нет времени на мобилизацию и на снятие техники с хранения. Вот это разница в положении на фронте", - подчеркнул Олег Жданов.

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Война России против Украины

Советник Банковой Алексей Арестович ранее прогнозировал, что армия Украины может пойти в полномасштабное контрнаступление на временно оккупированные войсками РФ позиции в середине июня. По его словам, до конца мая-начала июня ожидается поступление тяжелого оружия от Запада. После этого в ВСУ сформируют подразделения для реализации наступательной операции.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что и украинская армия, и российские войска будут пополнять резервы. Преимущество получит сторона, которая будет действовать более оперативно. Согласно его оценке, контрнаступление ВСУ возможно в середине-второй половине июня. Все зависит от ситуации с поступлением тяжелых вооружений.

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов считает, что ВСУ могут переходить в контрнаступление, однако войск нуждаются в срочных поставках тяжелых вооружений. Нужно ликвидировать преимущество россиян в военной технике. В ближайшие месяцы силы украинской обороны собираются освободить восточные и южные регионы страны.

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ВСУ войска России Олег Жданов новости Донбасса война России и Украины
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