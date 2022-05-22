Враг пошел на прорыв: рашисты пытаются захватить новые украинские города

Российские оккупанты в Украине / Reuters

На Донецком направлении российские оккупанты пытаются прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.

Также на Северодонецком направлении оккупанты вели боевые действия в районе населенного пункта Прудовка, говорится в оперативной информации Генерального штаба в Facebook.

Подразделения оккупантов пытались вести наступление с целью захвата населенного пункта Александровка, успеха не имели. Из минометов и ствольной артиллерии российские войска продолжили обстрелы позиций Сил обороны вдоль линии соприкосновения на указанном направлении.

На Бахмутском направлении, при поддержке артиллерии, оккупанты пытались улучшить тактическое положение своих подразделений. Вели боевые действия в районе населенных пунктов Тошковка, Камышеваха, Триполье и Васильевка.

"На Лиманском направлении враг обстрелял населенные пункты Лиман, Закитное, Озерное и Диброва. Продолжал огневое влияние на позиции подразделений Сил обороны", - говорится в сообщении.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях, отмечают в Генштабе, фиксируется снижение интенсивности ведения боевых действий. Оккупанты осуществляют перегруппировку для усиления отдельных направлений.

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Ранее сообщалось о том, что российские оккупанты на Славянском направлении сосредоточили усилия на возобновлении наступления. На отдельных участках проводили разведку боем, которая не увенчалась успехом.

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