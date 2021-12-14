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Кровоизлияние и сотрясение мозга: в Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы

14 декабря 2021, 09:41
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Женщина отводила ребенка в школу, зато сама попала в больницу.

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В Киеве на маму ученика упала огромная ветка возле школы / Фото потерпевшей, tsn.ua

В столице на территории школы №215 огромная ветка упала на женщину, которая отводила своего ребенка в учебное заведение.

Травмированную женщину госпитализировали, у нее было сотрясение мозга и кровоизлияние. Также врачам пришлось накладывать швы на голову пострадавшей, сообщает ТСН.

Пострадавшая Ольга рассказала, что забыла дать ребенку воду, и шла, чтобы занести ее.

"Только сделала несколько шагов на территорию школы, услышала хруст и все. Я помню, что я уже была на коленях и возле меня было много родителей детей. Меня завезли в больницу, наложили швы. У меня сотрясение мозга, кровоизлияние", – рассказала женщина.

Также она сообщила, что место, где всё произошло, изначально не было огорожено. Его огородили лентой только после того, как она травмировалась.

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"Если бы так сделали сразу, то ничего бы не произошло", – отмечает пострадавшая.

Ольга рассказала, что сейчас ей уже лучше. Женщина собирается подать заявление в полицию.

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У женщины сотрясение мозга и кровоизлияние, ей наложили швы / Фото потерпевшей, tsn.ua

Напомним, ранее во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево во время прогулки в парке. Ребенок получил перелом черепа в нескольких местах, сотрясение мозга и перелом голени. Мальчик в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

Также недавно в Киеве трагически погибла 35-летняя женщина – во время крестного хода на нее свалилось дерево. От полученных травм женщина скончалась на месте. Погибшей оказалась матушка Мария – жена настоятеля храма Преображения Господня в Киеве на Вырлице протоиерея Сергея Коцаря.

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