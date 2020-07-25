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"Крым будут отжимать": музыкант рассказал, как Боярский еще в 2000-х шутил об аннексии полуострова

Аннексия Крыма готовилась задолго до 2014 года.

25 июля 2020, 13:01
Олег Скрипка
Скрипка рассказал, когда поставил крест на Крыме / Скриншот

В 1990-х – начале 2000-х годов происходил процесс постепенной подготовки к оккупации Россией украинского Крыма. Задолго до захвата полуострова и принятия политического решения Москва использовала для этих целей культурно-информационное пространство.

Об этом заявил лидер группы Вопли Видоплясова Олег Скрипка в интервью изданию Апостроф.

По его словам, еще с 1990-х годов украинская музыка, качество которой было намного выше российской попсы, не могла конкурировать с данным продуктом, так как эти процессы контролировала Москва, которая активно распространяла свою культурную политику на территории Украины.Читайте такжеНазвал Крым Украиной – угодил за решетку: как в России изменили закон об экстремизме

Скрипка вспомнил, как в одной из российских программ, предположительно, в нулевых годах, во время конкурса актер Михаил Боярский неожиданно поднял вопрос о принадлежности Крыма. После этого стало понятно, что Россия имеет планы на полуостров.

"В какой-то момент Боярский задал вопрос: "А когда будете Крым отдавать?". Я не помню, какой это год был, может, "нулевые" еще. И тогда я понял, что Крым будут отжимать. С того времени я начал обращать на подобные вещи внимание… и позже в Крыму начали появляться российские партии. И потом я сам для себя на Крыме поставил крест", - сказал музыкант, отметив, что его группе Вопли Видоплясова было проблематично попасть с концертами в Крым, а также в Донецк и Луганск.Читайте такжеВ материале Reuters расхвалили российские войска в Крыму

Россия аннексировала Крым в марте 2014 года после проведения так называемого референдума, результаты которого не признает ни Украина, ни цивилизованное мировое политическое сообщество.

Напомним, ранее российские пограничники стали штрафовать крымчан, которые при въезде на полуостров показывают им украинские паспорта.

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