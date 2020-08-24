Кто без боя подарил часть территории, будут давать показания - Зеленский

Владимир Зеленский / УНИАН

Украинский президент Владимир Зеленский убежден ‒ те, кто без боя отдавал части украинской территории, должны давать показания правоохранителям.

Об этом глава страны заявил во время выступления в Киеве в рамках празднования 29-го Дня Независимости Украины.

"Мы строим именно такую страну, страну, которая всегда готова дать отпор. И неважно, кто атакует – агрессор, вирус, мировой кризис. Страну, где те, кто без боя подарил часть территории, будут давать показания, а не проповеди по патриотизму. Страну, куда наши люди захотят возвращаться хорошими дорогами, которые мы сегодня строим. Страну, где оживленные споры будут только о том, как назвать ракету, которую Украина запускает в космос и в честь кого назвать построенный корвет. Всех, кто готов помогать украинцам строить именно такую крану, добро пожаловать, присоединяйтесь. Другим большая просьба – не мешать. У вас было много лет, чтобы что-то сделать. Люди поставили вам оценку. Примите это и не путайтесь, пожалуйста, под ногами Украины, которая движется вперед", ‒ заявил он.

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Напомним, ранее, в День государственного флага президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом молиться ради процветания для нашей страны.