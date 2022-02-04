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Кто не пойдет в армию в 2022 году: перечень уволенных украинцев

4 февраля 2022, 13:27

Призывников планируют привлекать к комплекту для обеспечения жизнедеятельности всех воинских частей.

Призывники
Призывники имеют привилегии / kiev.segodnya.ua

В 2022 году в Украине призыв запланирован на апрель-июнь и октябр-декабрь. Однако призывников не планируется привлекать к боевым задачам в зоне проведения ООС. Кроме того, некоторые граждане могут получить отсрочку от призыва в текущем году.

В Офисе президента Украины сообщили, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ №687/2021. Согласно документу, от срочной службы 2022 года будут уволены граждане призывного возраста, которые сейчас учатся:

  • на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования III степени (профессионально-техническое);
  • на дневной форме обучения в учреждениях профессионального высшего образования;
  • в учреждениях высшего или высшего образования (в частности, когда получает следующий уровень образования);
  • в заведениях среднего и высшего духовного образования;
  • в докторантуре, аспирантуре, интернатуре (как без отрыва, так и с отрывом от производства);
  • проходят военную подготовку (программа офицеров запаса) в военных вузах и их подразделениях.

Кроме них, отсрочку от призыва могут получить еще некоторые мужчины, у которых есть проблемы в различных ситуациях. В частности:

  • состояние здоровья;
  • семейные обстоятельства;
  • необходимость продолжения профессиональной деятельности.

В указе подчеркивается, что призывников планируют привлекать к комплекту для обеспечения жизнедеятельности всех воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме находящихся в Луганской и Донецкой областях.

Напомним, в Украине планируют отказаться от срочной службы, заменив ее краткосрочной военной подготовкой. На реализацию перехода Украины на профессиональную армию уйдет четыре года.

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