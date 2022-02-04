Кто не пойдет в армию в 2022 году: перечень уволенных украинцев

Призывников планируют привлекать к комплекту для обеспечения жизнедеятельности всех воинских частей.
В 2022 году в Украине призыв запланирован на апрель-июнь и октябр-декабрь. Однако призывников не планируется привлекать к боевым задачам в зоне проведения ООС. Кроме того, некоторые граждане могут получить отсрочку от призыва в текущем году.
В Офисе президента Украины сообщили, что глава государства Владимир Зеленский подписал указ №687/2021. Согласно документу, от срочной службы 2022 года будут уволены граждане призывного возраста, которые сейчас учатся:
- на дневной форме обучения в заведениях общего среднего образования III степени (профессионально-техническое);
- на дневной форме обучения в учреждениях профессионального высшего образования;
- в учреждениях высшего или высшего образования (в частности, когда получает следующий уровень образования);
- в заведениях среднего и высшего духовного образования;
- в докторантуре, аспирантуре, интернатуре (как без отрыва, так и с отрывом от производства);
- проходят военную подготовку (программа офицеров запаса) в военных вузах и их подразделениях.
Кроме них, отсрочку от призыва могут получить еще некоторые мужчины, у которых есть проблемы в различных ситуациях. В частности:
- состояние здоровья;
- семейные обстоятельства;
- необходимость продолжения профессиональной деятельности.
В указе подчеркивается, что призывников планируют привлекать к комплекту для обеспечения жизнедеятельности всех воинских частей в пунктах постоянной дислокации, кроме находящихся в Луганской и Донецкой областях.
Напомним, в Украине планируют отказаться от срочной службы, заменив ее краткосрочной военной подготовкой. На реализацию перехода Украины на профессиональную армию уйдет четыре года.
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