"Кто не слышал, тот увидит": Кличко издал книжку со своими оговорками и ошибками

Виталий Кличко / УНИАН

Киевский мэр Виталий Кличко презентовал книгу "Кто не слышал, тот увидит!", в которой собраны его избранные цитаты и карикатуры.

Видеоверсия презентации издания была опубликована на официальной странице градоначальника в соцсети Facebook.

"Наконец-то произошло то, что я давно обещал: я таки издал самоироничную книгу со своими известными цитатами. Она яркая, веселая, позитивная. Скажу откровенно, как человек, умеющий посмеяться, пошутить над собой, который умеет не обижаться на шутки в свой адрес. На самом деле на шутки в свой адрес, я не имею в виду так называемые шутки "95 квартала". Мы издали эту книгу в таком интересном формате, смешном, маленьком, удобном, и в нее вошли 14 самых известных моих цитат, с иллюстрациями. А вместе с обложкой ‒ это уже 16", ‒ рассказал он.

Вместе с тем, мэр Киева отметил, что книгу специально издали небольшим подарочным тиражом, часть которого, тем не менее, поступит в продажу, а вырученные средства пойдут на благотворительность.

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