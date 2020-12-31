Кулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат

Дмитрий Кулеба высказался о нормандском формате / Фото РБК-Украина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален.

При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел. Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.

Отвечая на вопрос, жив или мертв нормандский формат, Кулеба ответил: "Живее всех живых".

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, проблемы в переговорном процессе на уровне глав МИД произошли из-за министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел РФ", - заявил Кулеба.

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Напомним: