Кулеба оценил, "жив или мертв" нормандский формат

Проблемы в переговорном процессе на уровне глав МИД произошли из-за российского министра Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что нормандский формат все еще актуален.
При этом проблемы в переговорном процессе существуют на уровне министров иностранных дел. Об этом Кулеба заявил в интервью ТСН.
Отвечая на вопрос, жив или мертв нормандский формат, Кулеба ответил: "Живее всех живых".
По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, проблемы в переговорном процессе на уровне глав МИД произошли из-за министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.
"На уровне министров иностранных дел он жив, но находится в медикаментозном сне. И в этот медикаментозный сон его положило Министерство иностранных дел РФ", - заявил Кулеба.
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Напомним:
- 29 декабря в Кремле заявили, что хотели бы нормализовать отношения с Киевом, и оценили шансы на возможные контакты между президентами России и Украины - Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.
- По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "для разговора на высшем уровне, как минимум, должны созреть предпосылки". При этом он отметил, что в Кремле пока "не видят и не слышат" политической воли к нормализации двусторонних отношений.
- 25 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что на данный момент нет предпосылок для прямых переговоров с главой РФ Владимиром Путиным. Разговор состоится в том случае, если возникнут проблемы с организацией встречи советников лидеров стран Нормандского формата. При этом главы двух государств должны вести диалог об урегулировании российско-украинского конфликта.
- Российские СМИ 9 декабря со ссылкой на источники в администрации президента РФ заявили, что переговоры по Донбассу продолжаются, однако встречи в нормандском формате не будет, так как в Москве обвиняют Киев в невыполнении договоренностей, достигнутых в рамках саммита в Париже в декабре 2019 года.