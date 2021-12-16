Курильщикам закрутили гайки: Рада запретила крепкие и ментоловые сигареты

В Украине ужесточили требования к упаковкам сигарет.
В Украине на законодательном уровне запрещена продажа ароматизированных и крепких сигарет.
Это предусмотрено одобренным Верховной Радой законом №4358, который поддержали 317 депутатов.
Документ вносит изменения в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака.
Какие сигареты запретили продавать в Украине
Новации в законодательстве Украины внедряются в соответствии с директивой 2014/40/ЕС вводит запрет на продажу ароматизированных вкусовых (фруктовые, конфеты, ментол и др.) табачных изделий и электронных сигарет, жидкостей и заправочных контейнеров.
"Такие изделия привлекают детей и молодежь к началу курения, создавая ложное впечатление о последствиях употребления табачных изделий", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Также законом запрещается продажа сигарет, в которых уровни выбросов никотина, смолы и монооксида углерода в дыме одной сигареты превышают: никотина - 1 мг, смолы - 10 мг, монооксида углерода - 10 мг;
Народные избранники решили, что упаковка электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах, должна включать список всех ингредиентов в порядке уменьшения удельного веса с указания содержания никотина в изделии и его дозу при однократном использовании.
Где в Украине запрещено курить
При этом законом еще раз определяется понятие "общественное место" (где запрещено курение) - часть (части) любого здания, сооружения, которая доступна или открыта для населения свободно или по приглашению, или за плату, постоянно, периодически или время от времени, в том числе подъезды зданий и сооружений, а также подземные переходы, стадионы, паркинги.
Улица, парки и пляжи не являются общественными местами, и в них можно курить и не надо носить защитные маски.
Закон предоставляет полномочия городским, сельским, поселковым советам дополнительно определять свободные от курения места в пределах соответствующей громады.
Новые требования:
запрещается реклама, спонсорство и продажа до 21 возраста электронных сигарет, электронных устройств для курения, а также табака и его заменителей в интернете;
вводятся медицинские предупреждения на упаковках электронных сигарет, жидкостей и сигаретах для нагрева;
увеличивается медицинские предупреждения на пачках с 50% до 65% от площади с фотоизображениями последствий курения с обеих сторон.