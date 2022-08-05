'Ликвидировали много техники и пехоты РФ': подробности зачистки Харьковщины от оккупантов

ВСУ освободили от рашистов еще один населенный пункт / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Как рассказал он в Telegram, украинские защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе.

По словам главы Харьковской ОВА, это позволило бойцам ВСУ укрепитть собственные позиции.

"При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали – позже", – добавил Синегубов.

Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села – Мазановку и Дмитровку.

Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел.

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