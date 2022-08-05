'Ликвидировали много техники и пехоты РФ': подробности зачистки Харьковщины от оккупантов

Успешные действия позволили бойцам ВСУ укрепитть собственные позиции.
На линии столкновения продолжаются активные боевые действия. ВСУ взяли под полный контроль село Дмитровка Харьковской области, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Как рассказал он в Telegram, украинские защитники освободили от оккупантов и взяли под полный контроль село Дмитровка в Изюмском районе.
По словам главы Харьковской ОВА, это позволило бойцам ВСУ укрепитть собственные позиции.
"При этом они ликвидировали много техники и пехоты противника. В настоящее время ВСУ занимают выгодные рубежи и укрепили собственные позиции. Детали – позже", – добавил Синегубов.
Ранее сообщалось о том, что Силы обороны Украины за неделю освободили от российской оккупации два села – Мазановку и Дмитровку.
Удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе нескольких сел.
Смотрите онлайн новости Харькова
Читайте еще:
- Украину обвинили в размещении баз ВСУ в больницах и школах: в ОП жестко ответили
- В ОП назвали условие перемирия с РФ и анонсировали наступление ВСУ
- Военный эксперт пояснил, почему иранские беспилотники опаснее русских для ВСУ