Литвин в пролете: определились главные кандидаты на пост ректора КНУ Шевченко

Владимир Литвин не возглавит университет им. Шевченко / УНИАН

Прошел очередной тур выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко – больше всего голосов набрали проректоры Владимир Бугров и Александр Рожко.

Бугров набрал около 44% голосов, а Рожко – приблизительно 15%, сообщает BBC News Україна.

По его данным, экс-спикер Верховной Рады, доктор исторических наук, профессор и член Национальной академии наук Владимир Литвин получил только около 4% голосов.

Поскольку никто из кандидатов в ректоры не набрал более 50% голосов, будет еще один тур выборов.

Напомним, с начала мая 2008 года КНУ им. Шевченко руководит Леонид Губерский. Срок действия его полномочий как ректора истек. С конца октября 2020 года он стал исполняющим обязанности ректора.

Первый тур выборов ректора вуза прошел 25 ноября 2020 года, тогда на пост претендовали десять кандидатов. Владимир Литвин не принял участие в избирательной гонке из-за болезни.

В марте Литвин заявил, что в Украине подняли вопрос относительно голосования, которое состоялось в 2010 году в парламенте за Харьковские соглашения, чтобы "выбить" его из борьбы за должность ректора.