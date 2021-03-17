Литвин в пролете: определились главные кандидаты на пост ректора КНУ Шевченко

Прошел новый тур выборов ректора КНУ им. Шевченко. Окончательный победитель снова не определен.
Прошел очередной тур выборов ректора Киевского национального университета им. Тараса Шевченко – больше всего голосов набрали проректоры Владимир Бугров и Александр Рожко.
Бугров набрал около 44% голосов, а Рожко – приблизительно 15%, сообщает BBC News Україна.
По его данным, экс-спикер Верховной Рады, доктор исторических наук, профессор и член Национальной академии наук Владимир Литвин получил только около 4% голосов.
Поскольку никто из кандидатов в ректоры не набрал более 50% голосов, будет еще один тур выборов.
Напомним, с начала мая 2008 года КНУ им. Шевченко руководит Леонид Губерский. Срок действия его полномочий как ректора истек. С конца октября 2020 года он стал исполняющим обязанности ректора.
Первый тур выборов ректора вуза прошел 25 ноября 2020 года, тогда на пост претендовали десять кандидатов. Владимир Литвин не принял участие в избирательной гонке из-за болезни.
В марте Литвин заявил, что в Украине подняли вопрос относительно голосования, которое состоялось в 2010 году в парламенте за Харьковские соглашения, чтобы "выбить" его из борьбы за должность ректора.
- Справка. Владимир Литвин с 1973 по 1978 год учился в КНУ Шевченко на историческом факультете, потом стал аспирантом, а позже – преподавателем, пишет Википедия.
- В период с сентября 1991 года по июль 1994–го стал доцентом и докторантом исторического факультета вуза.
- В 1995 защитил диссертацию и получил степень доктора исторических наук.
- С сентября 2006 года получил пост заведующего кафедрой.