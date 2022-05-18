"ЛНРовцев" врачи "заражают" остеохондрозом и язвами, чтобы не платить компенсацию / Zaxid.net

Раненым "ЛНРовцам" придумывают болезни, чтобы не выплачивать компенсации - у них диагностируют остеохондроз и язву.

После лечения ранений и контузий воины "ЛНР" получают выписки, в которых указан "остеохондроз", "язва" или другие болезни, не предусматривающие компенсационных выплат, сообщает украинская разведка.

"Это вызывает острое чувство несправедливости со стороны местного населения "ЛНР" даже несмотря на наращивание пропаганды со стороны РФ. Учитывая безвозвратные потери 2 армейского корпуса ВС РФ (именно в нем служат "мобилизованные" с территории "ЛНР"), ситуация по поддержке и восприятию местным населением войны и дальнейшей мобилизации значительно уменьшается", - говорится в сообщении.

Также в ГУР напомнили, что 16-17 мая в Луганске прошли стихийные акции протеста жен и родственников принудительно "мобилизованных" на войну против Украины.

"Такие акции зафиксированы у военной прокуратуры и военкоматов Луганска и Ровеньок. Основное требование протестующих – возвращение мобилизованных домой. Общее количество участников около 700 человек", - сообщили в разведке.

Напомним, ранее женщины приходили с пикетами к военкоматам. По их словам, их мужей "мобилизовали" в качестве резервистов, а потом отправили на войну и бросили на поле боя без прикрытия.Смотрите новости Донбасса онлайн:

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