Ляшко рассказал, будет ли в Украине всеобщий локдаун

О дополнительных каникулах в школах будут решать на местах.
Общегосударственного локдауна в Украине из-за распространения COVID-19 не будет в любом случае.
Об этом в сюжете ТСН.19:30.заявил министр здравоохранения страны Виктор Ляшко.
По его словам, несмотря на то, что 28 января в стране зафиксировали больше 34 тысяч больных, а 144 человека скончались, всеукраинского карантина не будут внедрять.
К такому решению власти пришли потому, что адаптивный карантин доказал свою эффективность в предыдущие волны заболеваемости коронавирусом.
Также важно то, что в Украине большая страна и в разных регионах - разная ситуация.
Досрочные каникулы в школах будут внедрять на местах. Но пока о карантине для учеников речи не идет.
"Лучше пусть дети сейчас ходят, а как там будет ухудшаться эпидситуация, тогда превентивно можно будет дополнительно вводить, отправить детей на две недели на каникулы для того, чтобы разорвать цепочку передачи инфекции", - сказал Ляшко.
Напомним, из-за вспышки коронавируса в Украине и несмотря на ухудшающуюся ситуацию, в стране не планируют вводить локдаун.
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