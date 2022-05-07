"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения Херсонщины

Херсонская область будет о свобождена в полном объеме, подчеркнул Михаил Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Херсонской области будет убито столько российских военных, сколько будет необходимо для освобождения всей области из-под оккупации.
"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет. Она (Херсонская область) будет о свобождена в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно, с точки зрения количества безвозвратных жертв со стороны российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области забыли словосочетание "русская оккупация" навсегда. Это будет точно", - заявил он в интервью Радио НВ.
Он назвал действия оккупантов и коллаборантов в этой области сугубо "пропагандистской мишурой".
Читайте такжеВСУ освободили населенный пункт на Харьковщине и отразили атаку: враг отступил с потерями
Война в Украине
В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.
Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.
Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.
Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.
Читайте еще:
- Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на Черниговщине
- Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотой
- Мощный удар ВСУ: на Донбассе уничтожили 46 единиц техники и 2 ракеты РФ