"Максимально жестко": у Зеленского раскрыли план освобождения Херсонщины

В ОП раскрыли план освобождения юга Украины / Фото Reuters

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что в Херсонской области будет убито столько российских военных, сколько будет необходимо для освобождения всей области из-под оккупации.

"Не будет никакой "Херсонской народной республики". Не будет. Она (Херсонская область) будет о свобождена в полном объеме максимально жестко, если это будет нужно, с точки зрения количества безвозвратных жертв со стороны российских военнослужащих. То есть будет убито столько военнослужащих российской армии, сколько потребуется для того, чтобы в Херсонской области забыли словосочетание "русская оккупация" навсегда. Это будет точно", - заявил он в интервью Радио НВ.

Он назвал действия оккупантов и коллаборантов в этой области сугубо "пропагандистской мишурой".

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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