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Маломуж объяснил, почему Байден согласится дать ВСУ дальнобойные ATACMS

Анна Ярославская
1 апреля 2024, 09:04
У Украины нет боеприпасов и высокоточного оружия, поэтому их срочно нужно предоставить, иначе Россия будет наступать активнее.
Джо Байден, Николай Маломуж
Николай Маломуж оценил, дадут ои США ракеты ATACMS Украине / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, УНИАН, Википедия

Агрессия России и ее попытки наступления будут побуждать президента США Джо Байдена к тому, чтобы предоставить Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Кроме того, на решение Белого дома может повлиять и желание не допустить переноса войны в страны НАТО. Такое мнение озвучил бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж.

По его словам, конгрессмены отмечают, что у Украины нет боеприпасов и высокоточного оружия, поэтому их срочно нужно предоставить, иначе Россия будет наступать активнее.

"Но гораздо больше американцев мобилизует угроза для стран НАТО со стороны РФ: Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Польши. Это реальный стимул для Байдена передать Киеву дальнобойные ATACMS, чтобы остановить Путина в Украине. Иначе в войну придется включиться самим американцам, и будут гибнуть уже они. А Байден этого хочет избежать", - сказал Маломуж в интервью Главреду.

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Он считает, что эта угроза заставит Байдена передать ATACMS, чтобы остановить агрессивные действия России в Украине и, соответственно, не допустить переноса войны в страны НАТО - то есть сделать все, чтобы все решилось на территории Украины.

Генерал добавил, что все руководители США отмечают, что только такие средства помогут Украине отстоять не только интересы Украины, но и партнеров по НАТО в Европе и самих США.

"Медведев [зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев]прямо говорит, что Россия нанесет удар по Вашингтону. Это отличный стимул для американцев, чтобы передать нам нужные средства", - добавил Маломуж.

Также он оценил шансы, сможет ли Украина успешно отразить наступление россиян и начать контрнаступление без ATACMS и Taurus.

"Без дальнобойных ракет, конечно, нам будет гораздо труднее все это делать", - считает Маломуж.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Ракеты ATACMS для Украины

Дальнобойные ракеты ATACMS могут появиться в Украине уже в апреле этого года, считает бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж. Часть этих ракет уже готова к передаче. После передачи первой партии ATACMS Украина будет ожидать передачу и западных истребителей F-16.

Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает над предоставлением Украине мощных баллистических ракет большой дальности после месяцев просьб украинских официальных лиц. Сначала поставлялись старые модели ракет, средней дальности, а теперь США склоняются к отправке более дальнобойной версии.

Ранее сообщалось о вероятной передаче Украине дальнобойных ракет ATACMS в рамках первого пакета помощи от США за много месяцев.

Маломуж объяснил, почему Байден согласится дать ВСУ дальнобойные ATACMS
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика Главреда

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