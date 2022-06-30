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Марина Порошенко набросилась на журналистку в одном из самых дорогих отелей Лондона

30 июня 2022, 08:23

Петра Порошенко заметили в гостинице с семьей. Они завтракали в ресторане.

Марина Порошенко напала на журналистку
Марина Порошенко напала на журналистку в Лондоне / УНИАН, Скриншот

Пятого президента Украины Петра Порошенко заметили в Лондоне. Его вместе с семьей застали в одном из самых дорогих отелей города. Жена нардепа возмутилась из-за съемки и набросилась на журналистку. Об этом сообщает ТСН.

Журналистка пыталась пообщаться с Петром Порошенко, однако его жена Марина была очень разгневана тем, что их завтрак прервали. Нардеп даже попросил ее не кричать и ущипнул за ногу.

Порошенко вышел из-за стола и начал вежливо отвечать на вопросы журналистки. Экс-президент заявил, что приехал всего три часа назад и совсем скоро уедет. В этот момент его жена Марина набросилась на журналистку, попытавшись забрать телефон.

Позже бывшая первая леди немного успокоилась и вернулась за стол, прикрыв лицо рукой. Петр Порошенко извинился за поведение своей жены.

"Жаль, что отель вряд ли согласится дать видео с камер наблюдения в ресторане. Чтобы показать, как настойчиво Марина взялась выкручивать мне руку, чтобы забрать телефон. С такой женой и охраны не надо. Доказательство-мой нарощенный ноготь, который она умудрилась надорвать. Что не так просто сделать, когда ногти наращенные", - прокомментировала инцидент журналистка Наталья Гончарова.

По данным журналистки, самый дешевый номер в сутки в этом отеле стоит 1300 евро, а самый дорогой - почти 5 тыс. евро.

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Попытки Порошенко уехать из Украины

Вечером 27 мая в пункт пропуска Рава-Русская во Львовской области прибыл Петр Порошенко, который является членом комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в Европейский союз, и пятеро сопровождающих его людей.

Во время прохождения паспортного контроля была предоставлена копия распоряжения председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука о командировке Постоянной делегации ВРУ в Парламенской ассамблее НАТО и работника аппарата ВРУ в Литовскую Республику для участия в весенней сессии ПА НАТО.

Как сообщают СМИ, в ходе проверки этого документа оказалось невозможным установить его действительность: не считывался QR - код.

Экс-президент и сопровождавшие его люди вернулись на территорию Украины.

Уже на следующий день Порошенко попытался вновь выехать из Украины, однако ему снова отказали. Он утверждает, что его не выпустили, так как, по словам пограничников, он "предоставил не все документы".

Только 30 мая Порошенко удалось выехать из Украины.

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