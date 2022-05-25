СБУ вызвала на допрос Яценюка, Турчинова и Авакова: "угольное дело Порошенко" набирает обороты

В СБУ хотят узнать, что Яценюку, Турчинову и Авакову известно об "угольном деле", в котором фигурирует Медведчук и Порошенко.
Служба безопасности Украины вызвала на допрос Арсения Яценюка, Александра Турчинова и Арсена Авакова. Их хотят допросить в деле, которое касается угля, купленного у боевиков на территории оккупированного Донбасса. Об этом сообщает СБУ.
Как сообщается в тексте повесток, допрос должен был состояться еще 19 мая. Пока неизвестно, приходили Аваков, Яценюк и Турчинов на допрос или нет.
Также СБУ вызвала на допрос и гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.
Все они были вызваны как свидетели по "угольному делу".
Дело Медведчука
8 октября Виктору Медведчуку объявили подозрение о государственной измене и содействии терроризму. Речь идет о его участии в 2014-2015 годах в незаконных схемах по закупке угля из оккупированного Донбасса.
Печерский районный суд в Киеве продлил Виктору Медведчуку меру пресечения в виде домашнего ареста до 10 марта 2022 года.
В конце февраля стало известно, что Медведчук сбежал из-под домашнего ареста.
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Вечером 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении спецоперации Службы безопасности Украины, в ходе которой задержали Виктора Медведчука - кума Путина и народного депутата от ОПЗЖ.
Глава СБУ Иван Баканов подтвердил задержание Медведчука и заявил, что ни один предатель не избежит наказания и будет отвечать по Закону Украины.
23 мая СБУ выложила видео с допроса Виктора Медведчука. Он дал показания против пятого президента Украины Петра Порошенко и заявил, что именно в его интересах были проведены все договоренности с российской стороной. Медведчук рассказал, какую роль выполнял Порошенко в делах присвоения нефтепровода и закупки угля у "ЛДНР".
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