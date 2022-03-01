"Маски окончательно сброшены": в Офисе Зеленского назвали цель России в Украине

Михаил Подоляк / УНИАН

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что цель России - массовая паника, жертвы среди гражданского населения и разрушение инфраструктуры.

"Маски окончательно сброшены. РФ активно обстреливает центры городов, наносит прямые ракетные и артиллерийские удары по жилым кварталам и органам власти. Цель РФ ясна – массовая паника, жертвы среди гражданского населения, разрушение инфраструктуры", - написал Подоляк в Twitter.

Подоляк также подчеркнул, что Украина "достойно борется".

Вторжение России в Украину

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

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Рано утром 24 февраля Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

28 февраля состоялись первые переговоры между Украиной и Россией.