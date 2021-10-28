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Мечтает о встрече с семьей донора: во Львове выписали пациента, которому пересадили легкие

28 октября 2021, 13:47

В Украине впервые провели такую операцию, трансплантация легких – одно из самых сложных хирургических вмешательств.

Виктор Бабий
Виктора Бабия выписали домой, теперь его ждет месяц реабилитации / facebook.com/irina.zaslavets

Во Львове впервые в Украине провели оперативное вмешательство по пересадке легких. Пациента выписали из больницы, он свободно ушел домой. Трансплантация органа является одной из самых сложных операций. Легкие донора должны идеально подходить реципиенту, а риск отторжения может быть очень высоким. Виктор, которому сделали операцию, может дышать полной грудью, и мечтает о встрече с семьей донора, чтобы поблагодарить их лично. Умершего донора провели к операционной коридором уважения.

В сюжете вечернего выпуска ТСН в среду, 27 октября рассказали о тяжелой судьбе 56-летнего Виктора Бабия. Мужчина 10 лет страдал хронической болезнью легких. Он не мог жить без кислородного концентратора, а последние несколько лет и вовсе не выходил на улицу. Месяц назад он был на грани жизни и смерти.Читайте также"Шанс на новую жизнь": подростка, которому впервые в Украине пересадили сердце, выписали домой

Операция по пересадке легких Виктору впервые в Украине была проведена в прошлом месяце. Донором органа стал 54-летний мужчина, который умер от инсульта. Родственники сначала не хотели отдавать органы умершего. Но после того как им показали момент из специального эфира ТСН ко Дню Независимости, когда встретились мама донора и человек, которому пересадили сердце ее сына, изменили свое решение. Они дали согласие на проведение оперативного вмешательства по забору органов.

Умершего донора доктора провели к операционной коридором уважения.

Операция по трансплантации легких длилась 12 часов.

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Пациент смог самостоятельно дышать уже спустя 6 часов после проведения операции. На следующий день он смог сделать первые шаги. Теперь его ждет месяц реабилитации, включая проведение занятий на тренажерах и раздувание новых легких.

Виктор общался с журналистами через специальный прозрачный щит. Пациенты, которым сделали операцию по пересадке легких, уязвимы к инфекциям. Он также должен беречься и от коронавирусной инфекции, хотя ранее сделал прошел прививочный курс. Виктор должен всю жизнь принимать лекарства, чтобы не случилось отторжения легких.Читайте также"Полет нормальный": как чувствует себя Макс - первый ребенок в Украине, которому пересадили сердце

Журналисты сообщили, что деньги на реабилитацию пациенты были выделены Львовским горсоветом. Семья Бабиев в дальнейшем надеется на помощь государства. Сейчас же Виктор мечтает о встрече с семьей донора, чтобы лично их поблагодарить.

Операция по пересадке легких обошлась в 1 500 000 гривен. Это денежные средства больницы и благотворителей. 90% препаратов, которые требуются для проведения трансплантации, не зарегистрированы на территории Украины.

Известно, что в листе ожидания Львовской больницы скорой помощи уже 20 пациентов, которые нуждаются в трансплантации легких. Это люди со всей страны, среди них и дети. Врачи верят, что уже спустя несколько лет в Украине такие операции станут регулярными, а не единичными.

Сложные хирургические операции в Украине

21 сентября в Клинической больнице скорой помощи во Львове провели две уникальные операции: первая трансплантация легких и первая пересадка сердца ребенку. Легкие пересадили 56-летнему мужчине, а сердце – 13-летнему мальчику. Оперировал ребенка директор Института сердца Борис Тодуров.

Операцию по трансплантации легких выполнили украинские кардиохирурги Игорь Гуменный, Роман Домашич, торакальный хирург Юрий Король и их коллеги из Польши – Петр Пасека, Мацек Урлик, Томаш Стонцель и анестезиолог Анна Пюро.

29 сентября сообщалось, что в Киеве 12-летней девочке сделали операцию по пересадке сердца. Донором стал 38-летний мужчина. Врачи констатировали у него смерть мозга, родные дали разрешение на трансплантацию. Благодаря донорским органам мужчины удалось спасти еще трое пациентов, в двух киевских госпиталях пересадили его почки и печень.

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