Метадон в крови Полякова: эксперт увидел нестыковку и выдвинул неожиданную версию

Антон Поляков / УНИАН

С информацией, озвученной нардепом от СН Галиной Янченко о наличии в организме Антона Полякова метадона, есть нестыковки, заявил политический эксперт Валерий Клочок.

По его мнению, непонятен момент, была ли экспертиза до поста Янченко или после ее сообщения. "Или ее подтолкнули к этому? Это очень интересный момент. Здесь есть определенная нестыковка. Оно свидетельствует четко о том, что есть задача сформировать беспрецедентное, безапелляционное общественное мнение о том, что Поляков пил и употреблял наркотики... В общем это будет означать, что Поляков - алкоголик и наркоман", - подчеркнул он в эфире канала Украина 24.

Эксперт говорит, что необходимо более глубокое исследование для определения, как и какая доза метадона попали в организам Полякова.

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — добавил Клочок.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 октября в полицию Киева поступила информация о том, что в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым Антона Полякова - народного депутата Украины.

Предварительно правоохранители установили, что мужчине стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи скорой, но констатировали смерть.

По данному факту начато уголовное производство по ч.1 ст.115 (Умышленное убийство) УК Украины с пометкой "Естественная смерть".