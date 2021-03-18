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Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами

18 марта 2021, 16:25
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В Киеве правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций метрополитена.

Метро
В метро Киева ищут взрывчатку / УНИАН

В четверг, 18 марта, в Киеве правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций столичного метрополитена.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения.

"На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - сказано в сообщении.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.

События должным образом зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

В свою очередь пресс-служба КП Киевский метрополитен сообщила, что закрыты на вход и выход семь станций метро.

Станции закрытые на вход и выход:

  • Театральная + пересадочный узел на Золотые ворота;
  • Дворец спорта + пересадочный узел на Площадь Льва Толстого;
  • Площадь Независимости;
  • Крещатик;
  • Академгородок;
  • Красный хутор;
  • Героев Днепра.

Минирование в Киеве:

  • В Киеве многократно "минировали" разные здания и важные объекты инфраструктуры.
  • Ранее появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство.
  • Также правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.
  • В 2020 году в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.

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