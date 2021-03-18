Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами

В метро Киева ищут взрывчатку / УНИАН

В четверг, 18 марта, в Киеве правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций столичного метрополитена.

Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения.

"На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - сказано в сообщении.

Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.

События должным образом зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.

В свою очередь пресс-служба КП Киевский метрополитен сообщила, что закрыты на вход и выход семь станций метро.

Станции закрытые на вход и выход:

Театральная + пересадочный узел на Золотые ворота;

Дворец спорта + пересадочный узел на Площадь Льва Толстого;

Площадь Независимости;

Крещатик;

Академгородок;

Красный хутор;

Героев Днепра.

Минирование в Киеве: