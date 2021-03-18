Метро Киева парализовало "минирование" семи станций с пересадочными узлами

В Киеве правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций метрополитена.
В четверг, 18 марта, в Киеве правоохранители проверяют анонимную информацию о минировании нескольких станций столичного метрополитена.
Как сообщает отдел коммуникации столичной полиции, сегодня на электронный адрес одной из служб столичной полиции поступило электронное письмо о минировании семи станций столичной подземки на всех линиях движения.
"На место происшествия немедленно выехали полицейские и представители профильных служб", - сказано в сообщении.
Правоохранители проверяют объекты на предмет обнаружения взрывчатых или других подозрительных предметов. На время проверки входы в станции метро ограничены.
События должным образом зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений граждан отдела полиции на станциях метрополитена. По результатам проверки будет дана правовая квалификация.
В свою очередь пресс-служба КП Киевский метрополитен сообщила, что закрыты на вход и выход семь станций метро.
Станции закрытые на вход и выход:
- Театральная + пересадочный узел на Золотые ворота;
- Дворец спорта + пересадочный узел на Площадь Льва Толстого;
- Площадь Независимости;
- Крещатик;
- Академгородок;
- Красный хутор;
- Героев Днепра.
Минирование в Киеве:
- В Киеве многократно "минировали" разные здания и важные объекты инфраструктуры.
- Ранее появилось сообщение о "минировании" Верховной Рады. Позже выяснилось, что о "минировании" парламента копам сообщила женщина, которая имеет психическое расстройство.
- Также правоохранителям тоже сообщали, что парламент "заминирован". Тогда информация о минировании также не подтвердилась.
- В 2020 году в полицию позвонили и сообщили, что в Киеве заминирован Центральный универмаг на перекресте Хрещатика и улицы имени Богдана Хмельницкого. Тем не менее проверка не нашла никаких следов взрывного устройства.