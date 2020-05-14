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Дело Микитася: суд избрал меру пресечения для застройщика и экс-нардепа

14 мая 2020, 13:35

Решение судьи планируют опротестовать как адвокаты Микитася, так и прокуратура.

Микитась
Максима Микитася поместят под домашний арест / УНИАН

Андрей Бицюк, судья Высшего антикоррупционного суда, избрал для застройщика и экс-нардепа Максима Микитася меру пресечения в виде  круглосуточного домашнего ареста на два месяца с ношением электронного браслета.

Как сообщает Telegram-канал Политика Страны, Алексей Лысак, адвокат Микитася, заявил о том, что он и его подзащитный недовольны решением в виде домашнего ареста и будут подавать апелляцию.

Читайте такжеВ деле Микитася новый неожиданный поворот: что известноПрокурор САП Алексей Скибенко, в свою очередь, заявил о том, что планирует подавать апелляцию на решение судьи Бицюка (который отклонил требование прокуратуры по залогу).

"Мы будем требовать содержание под стражей или залог в размере 100 миллионов гривен", - заявил он.

Сам Микитась, до этого отказавшийся вносить залог и покинувший суд через черный ход, комментировать решение судьи Бицюка отказался.

Напомним, в июне 2020 года стало известно, что застройщик и экс-депутат Максим Микитась стал фигурантом ряда уголовных производств, часть из которых напрямую связана с компанией Укрбуд. В частности, следователи подозревают его в завладении имуществом Нацгвардии на сумму более чем 81 млн гривен. 

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